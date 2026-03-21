51 lat temu zapomniany film łączący science fiction i fantasy, rozpoczął nową serię. Reboot okazał się niewypałem

Ta seria potrzebuje kolejnego restartu, niestety jeden z projektów został anulowany.

Minęło dokładnie 51 lat od premiery jednego z najbardziej zapomnianych, a jednocześnie intrygujących filmów w historii Disneya. Mowa o Ucieczce na Górę Czarownic z 1975 roku, produkcji, która po cichu zapoczątkowała całą serię i do dziś wyróżnia się nietypowym połączeniem fantasy oraz science fiction. Ucieczka na Górę Czarownic – minęło 51 lat od rozpoczęcia zapomnianej serii Disneya Film w reżyserii Johna Hougha zadebiutował 21 marca 1975 roku i szybko doczekał się kontynuacji. W 1978 roku na ekrany trafił Powrót z Góry Czarownic, a kilka lat później Ponad Górą Czarownic. Marka powróciła również w formie remake’u telewizyjnego w 1995 roku, a w 2009 roku przeżyć kinowy reboot pod postacią Góra czarownic z udziałem Dwayne Johnson.

Seria Ucieczka na Górę Czarownic od początku wyróżniała się na tle innych familijnych produkcji. Opowiadała historię dwójki dzieci o pozaziemskim pochodzeniu, które próbują wrócić na tytułową Górę Czarownic, aby opuścić Ziemię. W trakcie ucieczki muszą zmierzyć się z agentami rządowymi i bezwzględnymi przeciwnikami, którzy chcą wykorzystać ich niezwykłe zdolności. Jak na kino skierowane do młodszych widzów, była to opowieść zaskakująco mroczna i momentami wręcz niepokojąca. Elementy science fiction były odważne jak na kino familijne, a motywy takie jak eksperymenty na dzieciach czy pościgi dodawały historii intensywności. To właśnie ten odważny ton sprawił, że produkcja zyskała uznanie i do dziś uchodzi za jedną z bardziej oryginalnych propozycji Disneya z tamtego okresu.

Co ciekawe, sukces Ucieczka na Górę Czarownic pozostaje wyjątkiem w historii Disneya, jeśli chodzi o kino science fiction. W kolejnych latach studio wielokrotnie próbowało podbić ten gatunek, jednak nie zawsze kończyło się to powodzeniem. Filmy takie jak Pułapka czasu, John Carter czy Artemis Fowl okazywały się kosztownymi rozczarowaniami, mimo dużych ambicji i rozmachu. Na tym tle Ucieczka na Górę Czarownic jawi się jako niewykorzystany potencjał, który nigdy nie doczekał się pełnego rozwinięcia swojego uniwersum. W ostatnich latach pojawiały się informacje o planowanym serialowym reboocie serii, w którym udział miała wziąć Bryce Dallas Howard. Ostatecznie jednak w 2024 roku aktorka potwierdziła, że projekt został anulowany. Ucieczka na Górę Czarownic to przykład serii, która powstała z ciekawym pomysłem, lecz nigdy nie otrzymała wystarczającego budżetu ani czasu ekranowego, by w pełni rozwinąć swoje założenia. Dzisiejsze realia produkcyjne, szczególnie w segmencie platform streamingowych, dają możliwość stworzenia znacznie bardziej rozbudowanej i dojrzalszej historii.

