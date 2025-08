50 milionów złotych zniknęło, a inwestorzy polskiego studia czekają na wyjaśnienia. 11 bit studios nie ujawniło jeszcze prawdy o anulowanym projekcie

W polskim studiu 11 bit narasta kryzys zaufania, którego źródłem jest skasowany Projekt 8. Produkcja została anulowana po wydaniu ponad 48 mln złotych, a inwestorzy do dziś nie poznali powodów tej decyzji. Zarząd nie komentuje sprawy, co doprowadziło do poważnych napięć i zawiadomienia skierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt 8 – inwestycja, kt órej fina ł budzi wątpliwości

Jeszcze we wrześniu 2024 roku prezes spółki przekonywał, że gra wychodzi na prostą, a produkcja przebiega zgodnie z planem. Tymczasem, według serwisu Bankier.pl, w firmie narastały wewnętrzne problemy: wypalenie zespołu, toksyczna atmosfera i trudności w zarządzaniu. Wszystko to miało doprowadzić do anulowania gry, bez wcześniejszego uprzedzenia inwestorów.