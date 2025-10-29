5 lat po finale, ten kultowy serial fantasy doczeka się kontynuacji

Fenomenalny serial Nie z tego świata (Supernatural) powraca – tym razem w formie komiksu. W 2025 roku wydawnictwo Dynamite Entertainment opublikuje nową serię, która ponownie zabierze fanów w mroczny świat braci Winchesterów.

Nie z tego świata z komiksowym sequelem

Pierwszy numer komiksu Supernatural trafi do sprzedaży 29 października 2025 roku. Za scenariusz odpowiada Greg Pak, znany z prac nad Star Wars: Darth Vader i Planet Hulk, a za ilustracje Eder Messias, autor rysunków do Spider-Man: The Lost Hunt. Wydanie będzie zawierało różne warianty okładek – m.in. z oryginalną obsadą serialu – a kolejne zeszyty będą ukazywać się co miesiąc.