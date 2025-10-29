5 lat po finale, ten kultowy serial fantasy doczeka się kontynuacji

Fenomenalny serial Nie z tego świata (Supernatural) powraca – tym razem w formie komiksu. W 2025 roku wydawnictwo Dynamite Entertainment opublikuje nową serię, która ponownie zabierze fanów w mroczny świat braci Winchesterów.
Nie z tego świata z komiksowym sequelem
Pierwszy numer komiksu Supernatural trafi do sprzedaży 29 października 2025 roku. Za scenariusz odpowiada Greg Pak, znany z prac nad Star Wars: Darth Vader i Planet Hulk, a za ilustracje Eder Messias, autor rysunków do Spider-Man: The Lost Hunt. Wydanie będzie zawierało różne warianty okładek – m.in. z oryginalną obsadą serialu – a kolejne zeszyty będą ukazywać się co miesiąc.
Nowa seria ma formę midquelu, którego akcja rozgrywa się między pierwszym a drugim sezonem serialu. Sam i Dean Winchesterowie badają tajemnicze pożary w małym miasteczku, zmagając się z nadprzyrodzonymi zjawiskami i własnymi traumami po stracie ojca. Każdy odcinek komiksu zachowa epizodyczny charakter oryginalnej produkcji, łącząc elementy horroru, akcji i czarnego humoru. Komiks wpisze się w tradycję wcześniejszych tytułów z uniwersum, takich jak Supernatural: Origins (2007) i Supernatural: Rising Son (2008), uznawanych za kanoniczne wobec serialu.
GramTV przedstawia:
Emitowany w latach 2005–2020 serial Nie z tego świata zdobył status kultowego, trwając aż piętnaście sezonów. Opowieść o braciach Winchesterach – łowcach potworów przemierzających Amerykę – łączyła wątki mitologiczne, dramat rodzinny i czarny humor. Teraz, pięć lat po jego zakończeniu, historia Sama i Deana otrzymuje nowy rozdział, który z pewnością ucieszy miliony wiernych fanów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!