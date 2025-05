5 gier do zgarnięcia w ofercie Amazon Prime Gaming. Znane tytuły już do odebrania

Jak co czwartek już dzisiaj wieczorem gracze będą mogli odebrać kolejną porcję gier w ramach abonamentu Amazon Prime. W ubiegłym tygodniu udostępniono takie hity, jak Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition, Amnesia: Rebirth oraz Hypnospace Outlaw. Subskrybenci wciąż mogą odebrać wszystkie te gry, ale już niedługo oferta zostanie wzbogacona o kolejne warte uwagi tytuły.

Tym razem w ramach Amazon Prime Gaming gracze odbiorą kolejne mocne gry z listy obejmującej aż pięć pozycji. Są to Saints Row: Gat out of Hell, ENDLESS Legend Definitive Edition, Golf with Your Friends, Mail Time oraz kultowe Legacy of Kain: Blood Omen 2. Wszystkie te gry, oprócz ENDLESS Legend Definitive Edition będzie można przypisać do swojego konta GOG.