5 gier do zgarnięcia w nowej ofercie Amazon Prime Gaming. W tym ostatnia część kultowej serii

Kolejna mocna oferta gier jest już możliwa do odebrania w Prime Gaming.

Dokładnie tydzień temu Amazon przedstawił pełną ofertę na marzec w swojej usłudze Prime Gaming. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, subskrybenci na przestrzeni czterech tygodni będą mogli odebrać łącznie kilkadziesiąt gier, w tym duże tytuły i kolejne części znanych serii. Już wcześniej mogliśmy przypisać do swojego konta takie produkcje, jak Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition, Crime Boss: Rockay City, Naheulbeuk’s Dungeon Master, a teraz do tej listy dołączyły kolejne mocne tytuły.

Już teraz Amazon Prime Gaming zaoferowało kolejnych pięć gier do zgarnięcia w ramach abonamentu. Gracze mają okazję zagrać w Wall World, Endling — Extinction is Forever, Dark Deity: Complete Edition, Beholder 3, a także Syberia: The World Before, czyli najnowszą część legendarnej serii przygodówek. Tytuł okazał się na rynku w 2022 roku i jest to świetna okazja dla wszystkich fanów tego gatunku, aby sprawdzić kolejną przygodę Kate Walker.

W Amazon Prime Gaming w kolejnych tygodniach odbierzemy również takie gry, jak Wolfenstein: The Old Blood, Legacy of Kain: Defiance, The Forgotten City, Deus Ex: Invisible War, czy polskie RPG science fiction Gamedec: Definitive Edition. Warto więc będzie śledzić na bieżąco ofertę usługi Amazona. Amazon Prime Gaming – pełna oferta na marzec 2025 Już dostępne - Saints Row: The Third Remastered (GOG)

Już dostępne - Mafia II: Definitive Edition (GOG)

Już dostępne - Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store)

Już dostępne - Naheulbeuk’s Dungeon Master (Amazon Games App)

Już dostępne - Wall World (Amazon Games App)

Już dostępne - Syberia: The World Before (GOG)

Już dostępne - Endling — Extinction is Forever (Amazon Games App)

Już dostępne - Dark Deity: Complete Edition (GOG)

Już dostępne - Beholder 3 (Amazon Games App)

20 marca - Wolfenstein: The Old Blood (Microsoft Store - PC i Xbox)

20 marca - Mutazione (GOG)

20 marca - Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)

20 marca - Legacy of Kain: Defiance (GOG)

20 marca - Mortal Shell (Epic Games Store)

27 marca - The Forgotten City (Amazon Games App)

27 marca - Deus Ex: Invisible War (GOG)

27 marca - Session: Skate Sim (Epic Games Store)

27 marca - Let’s Build A Zoo (Epic Games Store)

27 marca - Gamedec: Definitive Edition (GOG)

27 marca - The Wisbey Mystery (Legacy Games Code)

