5 gier do odebrania w Amazon Prime Gaming. Kolejne tytuły w nowej ofercie

W pierwszej połowie lutego poznaliśmy ofertę Amazon Prime Gaming na ten miesiąc . W ręce graczy trafiły już między innymi BioShock Infinite Complete Edition, The Talos Principle: Gold Edition czy Sands of Aura. Teraz subskrybenci mogą odebrać kolejne gry w ramach usługi Prime Gaming, bez dodatkowych opłat.

Poza wspomnianymi wyżej tytułami korzystający z abonamentu mogą również cieszyć się The Smurfs 2, Stunt Kite Party czy Hardspace: Shipbreaker. Od dzisiaj gracze uzyskali natomiast dostęp do Wolfenstein: Youngblood, El Hijo — A Wild West Tale, Colt Canyon, Republic of Jungle oraz Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition. Pełna oferta Amazon Prime Gaming na luty 2025 znajduje się poniżej.

Amazon Prime Gaming – pełna oferta na luty 2025