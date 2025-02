5 gier do odebrania w Amazon Prime Gaming. Kolejne tytuły do zgarnięcia z nowej oferty

W ubiegłym tygodniu Amazon przedstawił pełną rozpiskę gier w ramach swojego abonamentu, które pojawią się w lutym. Kolejne gry właśnie zostały odblokowane i można je zgarnąć bez żadnych dodatkowych opłat. Tym razem mowa o pięciu tytułach, w tym ciekawych tytułach z różnorodnych gatunków. Sprawdźcie więc, jakie gry możemy odebrać tym razem w Amazon Prime Gaming.

Subskrybenci mogą już przypisać do swojego konta takie gry, jak Stunt Kite Party, The Smurfs 2 — The Prisoner of the Green, Hardspace: Shipbreaker oraz Lysfanga: The Time Shift Warrior i Dark Sky. W kolejnych tygodniach Amazon Prime Gaming udostępni kolejne gry w ramach abonamentu, w tym duże hity, jak Deus Ex: Human Revolution — Director’s Cut i Wolfenstein: Youngblood. Pełną ofertę za bieżący miesiąc Prime Gaming znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – pełna oferta na luty 2025