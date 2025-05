40-lecie Live Aid. Szykujcie się na jubileuszowe obchody z albumem musicalowym, dokumentem BBC i retransmisją koncertu

Legendarny koncert charytatywny Live Aid, który odbył się 13 lipca 1985 roku w Londynie i Filadelfii, będzie świętował swoje 40-lecie szeregiem wydarzeń specjalnych.

W ramach obchodów 40-lecia kultowego koncertu Live Aid, zaplanowano premierę albumu z musicalu, nowy dokument BBC oraz retransmisję najważniejszych momentów koncertu. Jesteście gotowi przeżyć to jeszcze raz? Kultowy koncert Live Aid powróci w ramach retransmisji Sir Bob Geldof, współtwórca Live Aid i lider zespołu Boomtown Rats, ogłosił wspólnie z członkami Band Aid Charitable Trust – Midge’em Ure’em (Ultravox), Harveyem Goldsmithem i Johnem Kennedym – że obchody rozpoczną się 11 lipca od premiery albumu musicalowego „Just For One Day – The Live Aid Musical (Original Cast Recording)”. Sam musical trafi na deski londyńskiego West Endu 15 maja, po wcześniejszym sukcesie w Old Vic Theatre. Geldof powiedział:

Nie mogliśmy przewidzieć, że 40 lat później ten temat będzie równie ważny, a zainteresowanie tak ogromne. Dziś miliony dzieci głodują, ponieważ głód wykorzystywany jest jako broń w konfliktach zbrojnych, a życie milionów ludzi jest zagrożone przez AIDS i cięcia w pomocy międzynarodowej. Oryginalny koncert Live Aid oglądało niemal 2 miliardy ludzi na całym świecie, a zebrane środki wynoszące ponad 125 milionów dolarów, przeznaczono na pomoc ofiarom klęski głodu w Etiopii. Musical i towarzyszący mu album zawierać będą kultowe utwory artystów, którzy wystąpili podczas pamiętnego koncertu, między innymi Queen, David Bowie, U2, Elton John, Madonna, Bob Dylan, The Who, The Boomtown Rats, The Police i wielu innych.

GramTV przedstawia:

Główne wydarzenie jubileuszowe – specjalny pokaz „Just For One Day” – odbędzie się 13 lipca w Shaftesbury Theatre w Londynie, a po nim zaplanowano afterparty z udziałem gości specjalnych. Stacja BBC Two, platforma BBC iPlayer oraz amerykańska CNN zaprezentują nowy trzyczęściowy dokument zatytułowany „Live Aid at 40”, ukazujący kulisy powstawania koncertu i jego globalny wpływ na muzykę, politykę i świadomość problemu głodu. W dokumencie znajdą się ekskluzywne wywiady z Bobem Geldofem, Bono (U2) oraz Stingiem. CNN pokaże również czteroczęściową wersję pod tytułem „Live Aid: When Rock ‘n’ Roll Took on the World”. Dodatkowo, BBC Two wyemituje „Live Aid the Concert”, 6,5-godzinną kompilację najważniejszych występów z obu miast, wzbogaconą o materiały zza kulis oraz rozmowy między innymi z Bono, Brianem Mayem (Queen), Davidem Bowiem, Elvisem Costello i wieloma innymi artystami.