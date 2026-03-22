40 lat temu DC zmieniło komiksy na zawsze. Tak narodził się współczesny superbohater

Rok 1986 był przełomowy dla całej branży. To wtedy historie o herosach weszły na zupełnie nowy poziom.

Dziś DC Comics znów próbuje wrócić na szczyt rynku, ale jego największe rewolucje sięgają dekad wstecz. Jednym z najważniejszych momentów w historii wydawnictwa był rok 1986, który na dobre zmienił sposób opowiadania historii o superbohaterach. To właśnie wtedy narodziły się fundamenty współczesnego komiksu, jakie znamy dziś. 40 lat temu wydano Crisis on Infinite Earths, The Dark Knight Returns oraz Watchmen Kluczowym wydarzeniem była publikacja Crisis on Infinite Earths, która uporządkowała skomplikowane uniwersum DC. W jej wyniku zlikwidowano wieloświat i stworzono jedną, spójną linię fabularną, co pozwoliło odświeżyć historie najważniejszych bohaterów. Był to początek nowej ery, w której postawiono na większą przystępność i konsekwencję narracyjną.

Równolegle DC zaczęło modernizować swoje postacie. Historie stały się bardziej realistyczne, a bohaterowie – mniej idealni i bardziej ludzcy. Nowe wersje takich ikon jak Superman, Batman czy Wonder Woman lepiej odpowiadały oczekiwaniom współczesnych czytelników, a stawka opowieści była wyraźnie wyższa niż wcześniej. To właśnie wtedy komiksy zaczęły być traktowane poważniej jako medium.

Prawdziwą rewolucję przyniosły jednak dwa tytuły: The Dark Knight Returns oraz Watchmen. Pierwszy z nich pokazał mroczniejszą, bardziej brutalną wersję Batmana, zrywając z jego wcześniejszym, bardziej „komiksowym” wizerunkiem. Drugi natomiast całkowicie przełamał schematy, udowadniając, że historie o superbohaterach mogą być złożone, wielowarstwowe i skierowane do dorosłego odbiorcy. Co ważne, wpływ tych komiksów wykraczał daleko poza samo DC. The Dark Knight Returns i Watchmen zmieniły sposób, w jaki twórcy i odbiorcy postrzegali całe medium – od narracji, przez konstrukcję bohaterów, aż po wizualny język opowieści. To właśnie wtedy komiksy zaczęły być traktowane jako forma sztuki zdolna do poruszania poważnych tematów, takich jak polityka, moralność czy natura władzy, a nie tylko rozrywka dla młodszych czytelników. Wpływ tych zmian jest widoczny do dziś. Współczesne komiksy, filmy i seriale superbohaterskie w dużej mierze czerpią z rozwiązań wprowadzonych właśnie w 1986 roku. To wtedy DC nie tylko dogoniło konkurencję, ale też wyznaczyło kierunek, którym cała branża podąża do dziś. Filmowe aspiracje DC także idą w tym kierunku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










