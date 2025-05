4 gry za darmo od dziś w Amazon Prime Gaming. W maju otrzymamy łącznie aż 23 tytuły

Amazon Prime Gaming nie zwalnia tempa - ostatnio informowaliśmy o 4 nowych tytułach, a już teraz otrzymaliśmy kolejne. W maju użytkownicy subskrypcji odbiorą aż 23 gry na PC i Xboksa - 4 z nich są dostępne już dzisiaj. Wśród nich znajdziemy m.in. LEGO Star Wars: The Complete Saga i Styx: Master of Shadows.

Amazon Prime Gaming – oferta na maj 2025

Majowa oferta rozpoczęła się od kilku ciekawych produkcji. Wśród dostępnych już dziś tytułów znajdziemy m.in. klasyczne LEGO Star Wars: The Complete Saga, skradankę Styx: Master of Shadows, a także STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga i ekonomiczną strategię The Invisible Hand. Wszystkie gry dostępne są w formie kodów na GOG lub przez aplikację Amazon Games.