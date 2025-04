Amazon Prime Gaming z ostatnimi grami na kwiecień. Nowa oferta z 4 tytułami

Kończy się kwietniowa oferta Amazon Prime Gaming. W tym miesiącu w usłudze subskrybenci mogli odebrać łącznie 23 gry. W poprzednich tygodniach do posiadaczy abonamentu trafiły takie tytuły, jak Mafia III: Definitive Edition, Minecraft Legends, ENDLESS Space — Definitive Edition, Gloomhaven, The Last Spell, Genesis Noir, czy Blood Omen: Legacy of Kain. Teraz przyszedł czas na odebranie ostatniej porcji z obecnej oferty.

Już o godzinie 18:00 czasu polskiego w Amazon Prime Gaming pojawią się cztery ostatnie gry na kwiecień. Subskrybenci będą mogli zgarnąć Thief Gold, czyli pełne wydanie oryginalnej skradanki z 1998 roku, a także przygodową bijatykę Troublemaker, przygodową grę 2D Kraken Academy!! oraz Priest Simulator: Vampire Show.

Amazon Prime Gaming – oferta gier na kwiecień 2025