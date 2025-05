4 gry do zgarnięcia w nowej ofercie Amazon Prime Gaming. W tym aż trzy duże hity

Kolejna bardzo dobra oferta gier jest już możliwa do odebrania w Prime Gaming.

W ubiegłym tygodniu Amazon przedstawił pełną listę gier w ramach usługi Prime Gaming na maj. Subskrybenci będą mogli zdobyć aż 22 tytuły w tym miesiącu. Wcześniej zostały udostępnione cztery tytuły, w tym dwa z okazji Dnia Gwiezdnych wojen, czyli LEGO Star Wars: The Complete Saga oraz STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga, a także Styx: Master of Shadows i The Invisible Hand. Teraz do odebrania jest kolejna porcja gier, której listę znajdziecie poniżej.

Najważniejszym tytułem w tym tygodniu w Prime Gaming jest Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition, dostępne zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach Xbox. Do odebrania udostępniono również Amnesia: Rebirth, Hypnospace Outlaw oraz Doors: Paradox.

Z kolei w przyszłych tygodniach do swojego konta będziecie mogli przypisać takie tytuły, jak Saints Row: Gat out of Hell, ENDLESS Legend Definitive Edition, Legacy of Kain: Blood Omen 2, Thief 2: The Metal Age oraz Liberté. Warto więc będzie śledzić na bieżąco ofertę usługi Amazona. Amazon Prime Gaming – pełna oferta na maj 2025 Już dostępne - LEGO Star Wars: The Complete Saga (GOG)

Już dostępne - Styx: Master of Shadows (GOG)

Już dostępne - STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga (GOG)

Już dostępne - The Invisible Hand (Amazon Games App)

Już dostępne - Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition (PC/Xbox, Microsoft Store)

Już dostępne - Amnesia: Rebirth (Epic Games Store)

Już dostępne - Hypnospace Outlaw (GOG)

Już dostępne - Doors: Paradox (Epic Games Store)

15 maja - Saints Row: Gat out of Hell (GOG)

15 maja - ENDLESS Legend Definitive Edition (Amazon Games App)

15 maja - Golf with Your Friends (GOG)

15 maja - Legacy of Kain: Blood Omen 2 (GOG)

15 maja - Mail Time (GOG)

22 maja - FATE (GOG)

22 maja - Thief 2: The Metal Age (GOG)

22 maja - Everdream Valley (Amazon Games App)

22 maja - Chessarama (Epic Games Store)

22 maja - The Lost Ashford Ring (Legacy Games Code)

29 maja - Samurai Bringer (Amazon Games App)

29 maja - Trinity Fusion (Amazon Games App)

29 maja - Masterplan Tycoon (Amazon Games App)

29 maja - Liberté (Epic Games Store)

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.