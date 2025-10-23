4 gry do odebrania w Amazon Prime Gaming. Aż dwie z nich to znane RPG-i

Fani gier fabularnych znajdą coś dla siebie w nowej ofercie Amazona.

Październik to wyjątkowo udany miesiąc dla subskrybentów Amazon Prime Gaming. Platforma przygotowała dla graczy cztery darmowe produkcje, które można dodać do swojej biblioteki bez dodatkowych opłat. Tym razem na liście znalazła się prawdziwa legenda, ale także kilka mniej oczywistych, lecz ciekawych propozycji dla fanów RPG-ów i przygodówek..

Największą grą z tego tygodnia jest bez wątpienia Fallout 3: Game of the Year Edition, jedna z najbardziej znanych gier RPG w historii. To właśnie ta odsłona serii wprowadziła graczy w otwarty świat po nuklearnej zagładzie, pozwalając swobodnie przemierzać ruiny Waszyngtonu, podejmować moralne decyzje i wpływać na losy pustkowi. Wydanie dostępne w Prime Gaming zawiera wszystkie oficjalne dodatki, więc to idealna okazja, by przypomnieć sobie początki nowoczesnego Fallouta lub odkryć go po raz pierwszy. Drugi tytuł na liście to Hellslave, mroczne RPG typu dungeon crawler utrzymane w klimacie dark fantasy. Wcielamy się w bohatera, który zawiera pakt z diabłem, by uratować świat przed demoniczną inwazją. Gra kładzie nacisk na strategiczne walki i eksplorację, a także unikalną oprawę graficzną inspirowaną średniowiecznymi motywami.

Dla fanów gier przygodowych przygotowano Lost & Found Agency: Collector’s Edition. To spokojniejsza propozycja, w której wcielamy się w pracowników agencji zajmującej się odnajdywaniem zaginionych przedmiotów. Rozgrywka opiera się na mechanice hidden object, a całość uzupełniają lekkie zagadki i przyjemna oprawa wizualna. Ostatnia pozycja to True Fear: Forsaken Souls Part 2, czyli kontynuacja uznanego horroru. Gracze wcielają się w Holly Stonehouse, która odkrywa mroczne sekrety własnej rodziny, rozwiązując przy tym serię zagadek i eksplorując ponure lokacje. Produkcja łączy elementy przygodówki i horroru psychologicznego, tworząc gęsty klimat niepokoju i tajemnicy. Amazon Prime Gaming w ostatnich miesiącach przyzwyczaił graczy do naprawdę mocnych premier. Po takich hitach jak XCOM 2, Fallout: New Vegas czy Tormented Souls, październikowy pakiet tylko potwierdza, że usługa utrzymuje wysoki poziom i regularnie dostarcza mocne tytuły do ogrania. Amazon Prime Gaming z nowymi grami w październiku Już dostępne - DragonStrike (GOG)

Już dostępne - Tormented Souls (Amazon Games App)

Już dostępne - XCOM 2 (GOG)

Już dostępne - Vampire: The Masquerade — Reckoning of New York [(Epic Games Store)

Już dostępne - EMPTY SHELL (GOG)

Już dostępne - Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG)

Już dostępne - True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG)

23 października - Hellslave (GOG)

23 października - True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG)

23 października - Lost & Found Agency Collector’s Edition (Legacy Game Code)

23 października - Fallout 3: Game of the Year Edition (GOG)

30 października - You Will Die Here Tonight (GOG)

30 października - Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest (Amazon Games App)

30 października - Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition (Amazon Games App)

