36 lat temu ten odcinek Star Trek został zakazany w Wielkiej Brytanii

Jakub Piwoński
2026/01/30 09:50
Kultowy serial science fiction stał się swego czasu zarzewiem kontrowersji. W jednym odcinku zbyt odważnie odwołał się do trawiącego społeczność konfliktu.

Dokładnie 36 lat temu wyemitowano jeden z najbardziej kontrowersyjnych epizodów serialu Star Trek Następne Pokolenie. Uniwersum stworzone przez Gene’a Roddenberry’ego od zawsze było w jakiś sposób polityczne, bo oferowało wizję przyszłości wolnej od uprzedzeń, nacjonalizmu i przemocy. Nie każdy jednak cenił sobie to przesłanie. W styczniu 1990 roku pewna wizja okazała się zbyt drażliwa dla brytyjskich nadawców.

Star Trek Następne Pokolenie
Star Trek Następne Pokolenie

Ten odcinek Star Treka został zakazany w Wielkiej Brytanii

29 stycznia 1990 roku amerykańscy widzowie zobaczyli odcinek The High Ground, dwunasty epizod trzeciego sezonu. Fabuła skupiała się na porwaniu członka załogi USS Enterprise przez organizację terrorystyczną, która próbowała wymusić ustępstwa polityczne na Federacji. Scenariusz Melindy Snodgrass miał pierwotnie odnosić się do rewolucji amerykańskiej i moralnych dylematów związanych z walką o wolność, jednak ostateczna wersja została odczytana jako komentarz do konfliktu w Irlandii Północnej.

Kluczowa scena, w której Data porównuje sytuację do zmagań Irlandczyków i ujawnia, że w przyszłości Irlandia została zjednoczona, przesądziła o losie epizodu. W czasie, gdy w Irlandii trwały brutalne zamieszki, BBC oraz irlandzka stacja RTÉ zdecydowały się nie emitować odcinka. Brytyjscy widzowie zobaczyli go dopiero w 1992 roku na Sky, w wersji ocenzurowanej.

Mimo zakończenia konfliktu w Irlandii Północnej, po Porozumieniu Wielkopiątkowym w 1998 roku, odcinek pozostawał nieobecny w BBC aż do 2007 roku. Co ciekawe, do dziś nie wiadomo, kto formalnie podjął decyzję o jego wstrzymaniu. The High Ground pozostaje jednym z najmocniejszych dowodów na to, jak blisko Star Trek potrafił dotknąć realnych, bolesnych tematów.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/36-years-ago-today-this-star-trek-episode-was-banned-from-britain/

Tagi:

Popkultura
serial
science fiction
Star Trek
Paramount
serial SF
Star Trek: Następne pokolenie
serial science-fiction
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

