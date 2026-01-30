36 lat temu ten odcinek Star Trek został zakazany w Wielkiej Brytanii

Dokładnie 36 lat temu wyemitowano jeden z najbardziej kontrowersyjnych epizodów serialu Star Trek Następne Pokolenie. Uniwersum stworzone przez Gene’a Roddenberry’ego od zawsze było w jakiś sposób polityczne, bo oferowało wizję przyszłości wolnej od uprzedzeń, nacjonalizmu i przemocy. Nie każdy jednak cenił sobie to przesłanie. W styczniu 1990 roku pewna wizja okazała się zbyt drażliwa dla brytyjskich nadawców.

Ten odcinek Star Treka został zakazany w Wielkiej Brytanii

29 stycznia 1990 roku amerykańscy widzowie zobaczyli odcinek The High Ground, dwunasty epizod trzeciego sezonu. Fabuła skupiała się na porwaniu członka załogi USS Enterprise przez organizację terrorystyczną, która próbowała wymusić ustępstwa polityczne na Federacji. Scenariusz Melindy Snodgrass miał pierwotnie odnosić się do rewolucji amerykańskiej i moralnych dylematów związanych z walką o wolność, jednak ostateczna wersja została odczytana jako komentarz do konfliktu w Irlandii Północnej.