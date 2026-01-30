13 lat temu zadebiutował jeden z najlepszych seriali szpiegowskich w historii z 96% na RT

Dokładnie 13 lat temu na antenie FX zadebiutował The Americans (znany też polskiej widowni jako Zawód: Amerykanin) – serial, który na nowo zdefiniował telewizyjne kino szpiegowskie i udowodnił, że zimna wojna może być równie intymna, co brutalna. Produkcja szybko zdobyła uznanie krytyków i widzów za niezwykłą atmosferę napięcia, psychologiczną głębię bohaterów oraz bezkompromisowe podejście do moralnych dylematów.

The Americans – 13 lat temu zadebiutował pierwszy odcinek

Akcja rozgrywa się w latach 80. i skupia się na Elizabeth i Phillipie Jenningsach – małżeństwie radzieckich agentów KGB, żyjących pod przykrywką na amerykańskich przedmieściach. Na zewnątrz prowadzą zwyczajne życie, wychowują dzieci i nawiązują przyjazne relacje z sąsiadami, wewnątrz zaś realizują niebezpieczne misje szpiegowskie. Serial ukazywał, że życie pod fałszywą tożsamością jest nie tylko emocjonalnie wyczerpujące, ale i moralnie skomplikowane. Widownia doceniała The Americans za wiarygodność, dbałość o szczegóły historyczne oraz sposób, w jaki łączył akcję z dramatem rodzinnym i psychologiczną analizą postaci.