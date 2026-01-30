Zaloguj się lub Zarejestruj

13 lat temu zadebiutował jeden z najlepszych seriali szpiegowskich w historii z 96% na RT

Jakub Piwoński
2026/01/30 10:50
0
0

W tej wersji zimna wojna była równie intymna, co brutalna.

Dokładnie 13 lat temu na antenie FX zadebiutował The Americans (znany też polskiej widowni jako Zawód: Amerykanin) – serial, który na nowo zdefiniował telewizyjne kino szpiegowskie i udowodnił, że zimna wojna może być równie intymna, co brutalna. Produkcja szybko zdobyła uznanie krytyków i widzów za niezwykłą atmosferę napięcia, psychologiczną głębię bohaterów oraz bezkompromisowe podejście do moralnych dylematów.

The Americans
The Americans

The Americans – 13 lat temu zadebiutował pierwszy odcinek

Akcja rozgrywa się w latach 80. i skupia się na Elizabeth i Phillipie Jenningsach – małżeństwie radzieckich agentów KGB, żyjących pod przykrywką na amerykańskich przedmieściach. Na zewnątrz prowadzą zwyczajne życie, wychowują dzieci i nawiązują przyjazne relacje z sąsiadami, wewnątrz zaś realizują niebezpieczne misje szpiegowskie. Serial ukazywał, że życie pod fałszywą tożsamością jest nie tylko emocjonalnie wyczerpujące, ale i moralnie skomplikowane. Widownia doceniała The Americans za wiarygodność, dbałość o szczegóły historyczne oraz sposób, w jaki łączył akcję z dramatem rodzinnym i psychologiczną analizą postaci.

GramTV przedstawia:

Jego aktualny wynik na Rotten Tomatoes to wysokie 96% pozytywnych recenzji, co potwierdza, że cieszy się powszechnym uznaniem. Twórcą serii był Joe Weisberg, były agent CIA, który oparł scenariusze na własnych doświadczeniach oraz realiach pracy wywiadu. W głównych rolach wystąpili Keri Russell i Matthew Rhys, których kreacje uznano za jedne z najlepszych w telewizji XXI wieku. Dziś oboje pozostają w centrum uwagi widzów: Russell zachwyca w Dyplomatce, a Rhys pojawił się w Bestii we mnie na Netflix.

The Americans zdobył Złoty Glob dla najlepszej produkcji dramatycznej oraz liczne nagrody Emmy, w tym dla Rhysa za rolę męską i za scenariusz finałowego odcinka. Serial uchodzi za wzór gatunku – pełen napięcia, realizmu i emocjonalnej prawdy o cenie życia w cieniu sekretów. Produkcja doczekała się się aż sześciu sezonów. Jest dostępny w abonamencie Disney+.

Tagi:

Popkultura
serial
rocznica
FOX
Keri Russell
kultowy serial
kino szpiegowskie
The Americans
Zawód: Amerykanin
Matthew Rhys
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112