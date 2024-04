Pokémon TV usunięte z Nintendo Switch. Serwis został wyłączony na wielu platformach

Po wybraniu aplikacji na Nintendo Switch wyświetla się następujący komunikat: Kod błędu: 2124-4609 — „Ta usługa online została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie”.

Żegnaj Pokémon TV!

Proces wycofywania nie był gwałtowny, bo wszystko zaczęło się 8 stycznia. Wtedy to uniemożliwiono użytkownikom pobieranie jej ze sklepów cyfrowych. Przez ten czas osoby posiadające ją na konsoli lub smartfonie miały dostęp do treści. Ostateczne wyłączenie aplikacji, co za tym idzie do filmów nastąpiło 28 marca.