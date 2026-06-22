35 lat temu Batman zmierzył się z problemem, którego nie rozwiązały żadne gadżety. Ta historia wyprzedziła swoje czasy

Zanim Mroczny Rycerz walczył z Bane'em, musiał najpierw pokonać własne uzależnienie.

Kiedy myślimy o najlepszych historiach z Batmanem, najczęściej przychodzą nam do głowy starcia z Jokerem, Dwie Twarze czy Bane'em. Tymczasem jedna z najciekawszych opowieści o Mrocznym Rycerzu nie skupiała się na ratowaniu Gotham ani pokonywaniu superzłoczyńców. Zamiast tego opowiadała o czymś znacznie bardziej przyziemnym i ludzkim. Krótka historia o tym, jak Batman musiał walczyć z własnymi słabościami Mowa o historii Venom, która zadebiutowała w 1990 roku na łamach serii Batman: Legends of the Dark Knight. Komiks autorstwa Dennisa O'Neila i Trevora Von Eedena pokazał Batmana z zupełnie innej strony. Wszystko zaczyna się od porażki. Bruce Wayne nie jest w stanie uratować dziewczynki uwięzionej pod gruzami. Brakuje mu siły, by podnieść przeszkodę, a dziecko ginie na jego oczach.

To wydarzenie całkowicie nim wstrząsa. Przekonany, że zawiódł, Batman sięga po eksperymentalny środek zwiększający siłę fizyczną o nazwie Venom. Początkowo substancja wydaje się rozwiązaniem problemu. Bruce staje się silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej i może wykonywać rzeczy, które dotąd były poza jego zasięgiem. Szybko okazuje się jednak, że za tę moc trzeba zapłacić wysoką cenę.

GramTV przedstawia:

Batman popada w uzależnienie. Traci kontrolę nad własnym życiem, staje się agresywny i obsesyjnie skupiony na zdobywaniu kolejnych dawek. W pewnym momencie jest nawet gotów zaniedbać obowiązki bohatera, by zaspokoić głód narkotyku. Dziś może nie brzmi to szczególnie szokująco, ale 35 lat temu była to niezwykle odważna historia jak na komiks superbohaterski. Zamiast kolejny raz przedstawiać Batmana jako nieomylnego geniusza, twórcy pokazali go jako człowieka, który popełnia błędy i nie potrafi poradzić sobie z własnymi słabościami. Co ciekawe, historia miała ogromne znaczenie dla przyszłości całego uniwersum DC. To właśnie tutaj po raz pierwszy pojawiła się substancja Venom, która kilka lat później stała się nieodłącznym elementem historii Bane'a. Gdy słynny przeciwnik Batmana debiutował w komiksach, korzystał z tego samego środka zwiększającego siłę. Co więcej, jednym z fundamentów jego postaci było przekonanie, że potrafi zapanować nad Venomem lepiej niż sam Batman. W ten sposób pozornie jednorazowy pomysł stał się fundamentem jednej z najbardziej kultowych rywalizacji w historii komiksów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









