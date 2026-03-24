32 lata temu genialne science fiction rozpoczęło się w nietypowy sposób. To było coś więcej niż pilot serialu

Minęły już 32 lata od momentu, gdy na ekranach zadebiutował jeden z najważniejszych projektów w historii science fiction. Mowa o Babilon 5, którego początki były znacznie bardziej nietypowe, niż mogłoby się dziś wydawać. Babylon 5: Zjazd – minęły 32 lata od premiery ważnego filmu, który rozpoczął genialny serial science fiction Dokładnie 22 lutego 1993 roku widzowie po raz pierwszy zetknęli się z uniwersum stworzonym przez J. Michaela Straczynskiego za sprawą filmu Babylon 5: Zjazd. Była to pełnometrażowa produkcja przygotowana jako swoisty test i zapowiedź przyszłego serialu. Co istotne, nie był to klasyczny pilot w formie pojedynczego odcinka, lecz rozbudowana historia, która jednocześnie funkcjonowała jako samodzielny thriller polityczny osadzony w kosmosie.

Akcja skupiała się na tytułowej stacji kosmicznej, pełniącej rolę neutralnego miejsca spotkań dla przedstawicieli różnych cywilizacji po wyniszczającym konflikcie międzygwiezdnym. W centrum wydarzeń znalazł się komandor Jeffrey Sinclair, który musiał zmierzyć się z poważnym kryzysem dyplomatycznym po próbie otrucia jednego z najważniejszych ambasadorów. Już na tym etapie twórcy zarysowali szerokie tło polityczne oraz konflikty, które miały rozwinąć się w kolejnych latach.

Największą rewolucją była jednak sama narracja. Straczynski od początku planował Babilon 5 jako spójną, zamkniętą historię rozpisaną na pięć sezonów. W czasach, gdy dominowały odcinki opowiadające zamknięte historie, była to decyzja wyjątkowo odważna. Wydarzenia nie resetowały się z tygodnia na tydzień, lecz miały realne konsekwencje, wpływające na rozwój fabuły i bohaterów przez cały czas trwania serii. Równie istotny okazał się aspekt technologiczny. Twórcy postawili na efekty komputerowe generowane przy użyciu stosunkowo niedrogiego sprzętu, co w tamtym okresie było rozwiązaniem przełomowym. Dzięki temu Babilon 5 stało się jedną z pierwszych produkcji telewizyjnych, które na szeroką skalę wykorzystały CGI do przedstawienia bitew i scen w przestrzeni kosmicznej. Choć odbiór filmu był mieszany, zainteresowanie widzów okazało się wystarczające, aby projekt doczekał się pełnoprawnego serialu. Ten wystartował w styczniu 1994 roku i szybko zyskał reputację produkcji ambitnej, poruszającej tematy polityki, religii czy autorytaryzmu. Całość opowieści rozwijała się konsekwentnie aż do finału w listopadzie 1998 roku.

