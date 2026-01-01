30-lecie Pokemonów zostanie zniszczone przez skalperów? Nowa zapowiedź budzi obawy fanów

Seria Pokemon już teraz przygotowuje się do 30 rocznicy istnienia, która przypadnie w 2026 roku.

Po tygodniach przecieków i spekulacji wreszcie potwierdzono jeden z elementów jubileuszowych obchodów. Choć Pokemon Day jest już za kilka miesięcy i daje nadzieję na kolejne ogłoszenia, nie wszystkie informacje napawają optymizmem. Trzydziestolecie Pokemon może nie przebiegać zgodnie z planem Poprzednie jubileusze, w tym 25-lecie Pokemonów, przyniosły liczne pamiątkowe gadżety, zapowiedzi gier oraz współprace z różnymi markami. Jedną z najpopularniejszych akcji była promocja McDonald’s Happy Meal, w ramach której rozdawano karty Pokemon TCG z Pikachu, oznaczone logo 25 rocznicy. Historia zdaje się powtarzać, ponieważ karty Pokemon TCG ponownie trafią do zestawów Happy Meal w ramach obchodów 30-lecia serii. Promocja ma obowiązywać od lutego do marca 2026 roku. Choć dla wielu fanów to świetna wiadomość, towarzyszą jej również poważne obawy.

Największym problemem może okazać się skalpowanie. Podobnie jak podczas 25-lecia, masowe wykupywanie kart z myślą o odsprzedaży niemal na pewno ponownie da o sobie znać. Już pierwsze zapowiedzi publikowane m.in. na X, Reddicie oraz na stronie PokeBeach, spotkały się z falą komentarzy wyrażających niepokój związany z tym zjawiskiem, często również w żartobliwym tonie.

Nie jest to zresztą nowy problem. Pokemony od lat zmagają się ze skalpami, szczególnie w kontekście Pokemon Trading Card Game. Kulminacja tego zjawiska nastąpiła w 2020 roku, a sytuacja do dziś nie została w pełni opanowana. Detaliści tacy jak Walmart wprowadzali limity zakupów, a oficjalny sklep Pokemon Center stosuje różne zabezpieczenia, aby ograniczyć masowe wykupywanie produktów. W przypadku Happy Meal, które sprzedawane są na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”, ryzyko skalpowania wydaje się szczególnie wysokie. Dla wielu fanów może to być niepokojący sygnał na przyszłość, zwłaszcza jeśli marka Pokemon rzeczywiście zdecyduje się na szeroko zakrojone obchody jubileuszu. Kolekcjonerskie gadżety tradycyjnie należą do najbardziej pożądanych, więc mogą tym samym generować sporo zgrzytwów. Choć należy oddać firmie The Pokemon Company, że podejmuje działania mające na celu walkę ze skalperami i w ostatnich latach sytuacja uległa pewnej poprawie, problem wciąż pozostaje daleki od rozwiązania. 30-lecie Pokemonów powinno być czasem świętowania, jednak dla wielu fanów może okazać się także źródłem frustracji, zwłaszcza dla tych, którzy liczą na zdobycie konkretnych produktów, takich jak niezwykle popularne karty.