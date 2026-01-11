30 lat temu zadebiutowało mroczne arcydzieło science fiction. Ten film potwierdził gwiazdorski status Brada Pitta

Ponad trzy dekady temu na ekrany kin trafił film, który nie tylko zapisał się w historii kina science fiction, ale też na zawsze zmienił sposób postrzegania jednego z największych aktorów swoich czasów. Mowa o 12 małp, postapokaliptycznym thrillerze Terry’ego Gilliama, który okazał się przełomem w karierze Brada Pitta.

Minęło 30 lat od premiery 12 małp z Bradem Pittem

W połowie lat dziewięćdziesiątych Pitt był kojarzony głównie z rolami romantycznych bohaterów i ekranowych uwodzicieli. Publiczność znała go z lekkich, atrakcyjnych wizualnie ról, które skutecznie utrwalały wizerunek hollywoodzkiego przystojniaka z takich filmów, jak Kalifornia, Wywiad z wampirem, czy Wichry namiętności. Dopiero rok 1995 przyniósł gwałtowne pęknięcie tej łatki i to za sprawą dwóch filmów, które udowodniły, że za urodą idzie również aktorska odwaga i nieoczywisty talent.