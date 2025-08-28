3 nowe gry w Amazon Prime Gaming. Wielkie zakończenie sierpniowej oferty

Amazon kontynuuje swoją strategię przyciągania graczy poprzez ofertę Prime Gaming, a końcówka sierpnia zapewnia kolejny zestaw gier dla subskrybentów. Od dzisiaj, a konkretniej godziny 19:00, będzie można odebrać ostatnie trzy tytuły przewidziane na ten miesiąc. Wśród gier dostępnych w sierpniowej ofercie znalazły się tytuły, które wielu graczy kojarzy jeszcze z początków XXI wieku. Sid Meier’s Civilization III: Complete Edition to legendarna strategia turowa, od której swoją przygodę z cyklem zaczynało całe pokolenie fanów gier komputerowych. Nie mniej atrakcyjnie prezentuje się Thief: Definitive Edition, czyli odświeżona wersja klasycznej skradanki, w której liczy się cierpliwość, spryt i precyzja. Dla odmiany Tin Hearts to ciepła i nietypowa gra logiczno-przygodowa, która zdobyła uznanie recenzentów za swoją emocjonalną narrację i pomysłowe zagadki.

Amazon na sam koniec sierpnia przygotował kolejne trzy gry. Pierwszą z nich jest City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition, czyli klimatyczna przygodówka point-and-click z elementami horroru, w której gracze rozwiązują zagadki i odkrywają tajemnice opuszczonego miasteczka. Produkcja stawia na atmosferę i nastrojową oprawę, co może spodobać się fanom nieco spokojniejszej, narracyjnej rozgrywki.

Drugą nowością jest Heroes of Loot 2, czyli dynamiczna gra akcji, która rozgrywa się w niebezpiecznych lochach. Gra polega na poprowadzeniu dwóch bohaterów jednocześnie, a kluczową rolę odgrywa łączenie ich umiejętności w walce z hordami przeciwników. To szybka, zręcznościowa propozycja, idealna dla osób ceniących krótkie, intensywne sesje.

Trzecia i ostatnia gra w Amazon Prime Gaming na sierpień to Fantasy Empires, czyli klasyczna strategia fantasy, w której gracze mogą rywalizować nawet z czterema przeciwnikami jednocześnie. Do wyboru są różne rasy, od ludzi i elfów, przez krasnoludy, aż po orków i nieumarłych, a rozgrywka skupia się na rozbudowie królestwa, rekrutacji armii i podbijaniu kolejnych terytoriów.

Amazon Prime Gaming – lista gier na sierpień 2025