27 lutego może być ważnym dniem dla Borderlands 4

Produkcja miała trudne początki, wielu graczy odwróciło się od tytułu, choć późniejsze aktualizację poprawiły sytuację. Na horyzoncie wyłania się jednak ważny moment.
Wszystko wskazuje na to, że 27 lutego może okazać się ważnym dniem dla fanów serii Borderlands. W sieci pojawiła się bowiem przedwczesna oferta portugalskiego sklepu GamingReplay, sugerująca, że Borderlands 4 zadebiutuje na Nintendo Switch 2 właśnie tego dnia. To może być ważny moment dla gry, która miała trudne początki.
Borderlands 4 zmierza na Nintendo Switch 2
To jednak nie jest jeszcze nic pewnego. Gearbox oficjalnie nie potwierdził jeszcze tej daty, ale wpis szybko wzbudził spore zainteresowanie. Tym bardziej że gra była jednym z pierwszych tytułów third-party zapowiedzianych na nową konsolę Nintendo, a jej wersja na Switcha 2 została w 2025 roku opóźniona bez konkretnego terminu. Czy gra jest już gotowa na konsolę „czerwonych”?
Jak pamiętamy produkcja miała trudny start. Po premierze Borderlands 4 zmagało się z licznymi problemami technicznymi, szczególnie na PC, co odbiło się na zainteresowaniu graczy. Statystyki Steam pokazują gwałtowny spadek aktywności już w pierwszych miesiącach. Od tego czasu Gearbox wypuścił jednak kolejne aktualizacje, a nowa roadmapa na 2026 rok sugeruje, że studio wciąż widzi w grze duży potencjał.
Najwięcej emocji budzi pytanie o wydajność na Switchu 2. Gracze obawiają się, czy sprzęt poradzi sobie z tytułem, który miał problemy nawet na mocnych pecetach. Dodatkowo wyciek ujawnia, że Borderlands 4 ma ukazać się w formacie game-key card, czyli fizycznej karty zawierającej jedynie klucz do pobrania gry – rozwiązaniu wciąż budzącym kontrowersje.
Jeśli data 27 lutego okaże się prawdziwa, oficjalna zapowiedź może być już bardzo blisko. Dla Gearbox to szansa na drugie otwarcie i dotarcie do nowej grupy odbiorców. Czy Borderlands 4 na Switchu 2 okaże się pozytywnym zaskoczeniem? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
