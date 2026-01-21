27 lutego może być ważnym dniem dla Borderlands 4

Wszystko wskazuje na to, że 27 lutego może okazać się ważnym dniem dla fanów serii Borderlands. W sieci pojawiła się bowiem przedwczesna oferta portugalskiego sklepu GamingReplay, sugerująca, że Borderlands 4 zadebiutuje na Nintendo Switch 2 właśnie tego dnia. To może być ważny moment dla gry, która miała trudne początki.

Borderlands 4 zmierza na Nintendo Switch 2

To jednak nie jest jeszcze nic pewnego. Gearbox oficjalnie nie potwierdził jeszcze tej daty, ale wpis szybko wzbudził spore zainteresowanie. Tym bardziej że gra była jednym z pierwszych tytułów third-party zapowiedzianych na nową konsolę Nintendo, a jej wersja na Switcha 2 została w 2025 roku opóźniona bez konkretnego terminu. Czy gra jest już gotowa na konsolę „czerwonych”?