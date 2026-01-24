27 lat temu dwie gwiazdy Hollywood stworzyły science fiction, które od razu zostało anulowane

Minęło dwadzieścia siedem lat, od kiedy powstał pilot science fiction, który dziś uchodzi za jeden z najbardziej spektakularnych niewypałów w historii amerykańskiej telewizji. W 1999 roku stacja Fox zamówiła odcinek testowy serialu Heat Vision and Jack, w którym spotkali się Ben Stiller i Jack Black. Projekt nigdy nie doczekał się pełnej serii, mimo że odpowiadał za niego zespół twórców, który w kolejnych latach miał ogromny wpływ na popkulturę.

Heat Vision and Jack – oryginalne science fiction od Bena Stillera i Jacka Blacka

Za kamerą stanął sam Stiller, a scenariusz napisali Dan Harmon i Rob Schrab, wówczas kojarzeni głównie z alternatywną sceną komediową. Fabuła opowiadała historię Jacka Austina, byłego astronauty, który po ekspozycji na zbyt intensywne promieniowanie słoneczne staje się najinteligentniejszym człowiekiem na Ziemi. Jego geniusz działa jednak tylko do zachodu słońca. Towarzyszy mu Doug, współlokator połączony na stałe z motocyklem w wyniku nieudanego eksperymentu NASA. W tej formie staje się gadającym pojazdem znanym jako Heat Vision. Razem przemierzają Stany Zjednoczone, rozwiązując paranormalne zagadki i uciekając przed zabójcą granym przez Rona Silvera, który w serialu występuje jako fikcyjna wersja samego siebie.