27 lat temu dwie gwiazdy Hollywood stworzyły science fiction, które od razu zostało anulowane

Radosław Krajewski
2026/01/24 10:30
Szkoda, że serial nigdy nie wszedł w fazę pełnej realizacji.

Minęło dwadzieścia siedem lat, od kiedy powstał pilot science fiction, który dziś uchodzi za jeden z najbardziej spektakularnych niewypałów w historii amerykańskiej telewizji. W 1999 roku stacja Fox zamówiła odcinek testowy serialu Heat Vision and Jack, w którym spotkali się Ben Stiller i Jack Black. Projekt nigdy nie doczekał się pełnej serii, mimo że odpowiadał za niego zespół twórców, który w kolejnych latach miał ogromny wpływ na popkulturę.

Heat Vision and Jack

Heat Vision and Jack – oryginalne science fiction od Bena Stillera i Jacka Blacka

Za kamerą stanął sam Stiller, a scenariusz napisali Dan Harmon i Rob Schrab, wówczas kojarzeni głównie z alternatywną sceną komediową. Fabuła opowiadała historię Jacka Austina, byłego astronauty, który po ekspozycji na zbyt intensywne promieniowanie słoneczne staje się najinteligentniejszym człowiekiem na Ziemi. Jego geniusz działa jednak tylko do zachodu słońca. Towarzyszy mu Doug, współlokator połączony na stałe z motocyklem w wyniku nieudanego eksperymentu NASA. W tej formie staje się gadającym pojazdem znanym jako Heat Vision. Razem przemierzają Stany Zjednoczone, rozwiązując paranormalne zagadki i uciekając przed zabójcą granym przez Rona Silvera, który w serialu występuje jako fikcyjna wersja samego siebie.

Już pierwsze minuty pilota jasno sygnalizowały, że widzowie mają do czynienia z czymś nietypowym. Odcinek otwiera meta komentarz, w którym Ben Stiller siedzi w luksusowym biurze i z pełną powagą chwali się statuetką Emmy. Następnie kpi z George’a Lucasa, sugerując, że jego telewizyjny pilot oferuje lepsze efekty specjalne niż Mroczne widmo. Ten zabieg ustawia ton całości i przygotowuje na historię balansującą pomiędzy science fiction a bezlitosną parodią seriali drogi z lat osiemdziesiątych.

GramTV przedstawia:

Mimo znakomitego scenariusza i charyzmatycznych występów aktorskich Fox ostatecznie zrezygnował z dalszej produkcji. Pilot trafił do sieci i z czasem zyskał status kultowego, zachwycająć widzów, którzy dostrzegli w nim pomysłowość i odwagę formalną rzadko spotykaną w telewizji tamtego okresu.

Z perspektywy czasu decyzja stacji wydaje się szczególnie bolesna. Stiller wyewoluował w jednego z najbardziej cenionych reżyserów telewizyjnych, Harmon stworzył Community oraz Ricka i Morty’ego, a Jack Black wkrótce po realizacji pilota stał się gwiazdą kina komediowego. Heat Vision and Jack pozostaje więc nie tylko ciekawostką, ale też dowodem na to, jak łatwo telewizja potrafi przegapić projekty wyprzedzające swoje czasy.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/27-years-ago-ben-stiller-jack-black-made-a-sci-fi-pilot-that-might-be-the-best-thing-never-made/

