26 lat później ten kultowy kod w The Sims wciąż tkwi w pamięci graczy

Jakub Piwoński
2026/01/08 09:30
Ta komenda zmieniała rozgrywkę.

Seria The Sims od zawsze była spełnieniem wirtualnych fantazji – od wystawnych rezydencji po życie pełne luksusu i dramatów. Dla wielu graczy droga do tego stylu życia prowadziła jednak nie przez mozolną karierę, a przez jedno słowo wpisane w konsolę: Motherlode. Choć to tylko kod, z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli całej marki.

The Sims 2
The Sims 2

Kultowy kod w The Sims wciąż tkwi w pamięci graczy

Co ciekawe, oryginalne The Sims z 2000 roku obyło się bez Motherlode. Pierwsza odsłona była jednocześnie jedną z najtrudniejszych w serii, a gracze musieli radzić sobie innymi, mniej wygodnymi sztuczkami na szybkie wzbogacenie się. Przełom nastąpił dopiero w The Sims 2, gdzie Motherlode – zapewniający natychmiastowy zastrzyk simoleonów – na stałe wpisał się w tożsamość gry. Od tego momentu kody przestały być tajnymi sztuczkami, a stały się pełnoprawnym narzędziem do budowania eksperymentowania z rozgrywką.

W kolejnych częściach, The Sims 3 i The Sims 4, system kodów nie był już ukrytym trikiem, a był już w pełni zintegrowany z filozofią projektową serii. Gracze mogli nie tylko dodawać pieniądze, ale też dowolnie zarządzać funduszami rodzin czy przeprowadzać się na najdroższe parcele bez ograniczeń. Motherlode pozostało wciąż silnie wykorzystywane do tych celów.

Dziś możliwy jest już zwrot serii w stronę elementów sieciowych oraz usług na żywo. Przyszłość kultowych kodów stoi więc pod znakiem zapytania. Trudno jednak wyobrazić sobie The Sims bez Motherlode – komendy, która od ponad dwóch dekad jest wspólnym językiem graczy i jednym z fundamentów wolności, jaką oferuje ta seria.

Źródło:https://gamerant.com/sims-games-best-cheat-motherlode/

Jakub Piwoński

