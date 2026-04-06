25 tysięcy banów w Escape from Tarkov. Ale tylko 54% za cheaty

Escape from Tarkov nie jest wyjątkiem na rynku gier sieciowych. Tam, jak i w każdej tego typu produkcji, oszustów nie brakuje. Tak jak i nie brakuje banów, które na tychże są nakładane.

Mimo że za nami dopiero 3 miesiące 2026 roku, zbanowanych nie brakuje. Z kolei studio Battlestate Games postanowiło nieco bardziej przybliżyć nam obecną sytuację. 25 tysięcy banów w Escape from Tarkov W związku z tym na oficjalnym blogu ukazał się wpis dotyczący właśnie stanu zabezpieczeń oraz dotychczas nałożonych blokad kont. Okazuje się, że w pierwszym kwartale, tj. okresu od stycznia do marca 2026, bana wyłapało 25 tysięcy graczy. Dla porównania na Steamie najlepszy wynik Escape from Tarkov z ostatniej doby to ok. 17,7 tysiąca graczy. Niemniej, co istotne, nie wszyscy ze wspomnianego grona wpadli za korzystanie z nieuczciwego oprogramowania.

Tak naprawdę “tylko” 54% banów nałożono za używanie cheatów. Pozostałe 46% to natomiast inne naruszenia. I to takie naprawdę różnego rodzaju, począwszy od handlu za realną gotówkę, poprzez używanie botów do nabijania poziomów, a na korzystaniu ze skryptów do kont kończąc. Przy tym wszystkim okazuje się, że twórcy Escape from Tarkov każdego dnia nakładają bany w ramach kolejnych fal. Walka ma zostać przy tym wzmożona. Jednym z nadchodzących wymogów ma być korzystanie z TPM 2.0 oraz funkcji Secure Boot. Jednocześnie studio rozważa wprowadzenie elementów zabezpieczających sam kernel systemu. Mimo to nie będzie prowadzone aktywne ściganie twórców cheatów na drodze prawnej z powodu długiego czasu oczekiwania na wyrok oraz koniecznego w tej sytuacji wysiłku.

We wpisie Battlestate wyczytamy m.in.: Walka z oszustami to wciąż zabawa w kotka i myszkę, która z czasem staje się coraz bardziej złożona. Podtrzymujemy jednak nasze zobowiązanie do wdrażania nowych systemów detekcji oraz skracania czasu (liczby rajdów), jaki oszust może rozegrać przed otrzymaniem bana. Będziemy sukcesywnie zwiększać rekompensaty pieniężne, dbając jednocześnie o to, by gracze nie zgłaszali każdej napotkanej osoby i nie nadużywali systemu raportowania.

