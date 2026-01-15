25 lat temu zniknął bez śladu animowany serial Disneya, który był spin-offem hitu Pixara

Dokładnie 25 lat temu Disney zakończył emisję jednego ze swoich najbardziej nietypowych projektów animowanych – serialu Buzz Astral z Gwiezdnej Bazy. Produkcja będąca spin-offem Toy Story zapowiadała się na hit: kosmiczna przygoda science fiction, superbohaterski klimat i zupełnie nowe spojrzenie na jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Pixara. Dziś jednak serial praktycznie nie istnieje w oficjalnym obiegu.
Co się stało z tym serialem animowanym Disneya?
Buzz Astral z Gwiezdnej Bazy zadebiutował w 2000 roku jako film direct-to-video pełniący rolę pilota, a w 2001 roku trafił do telewizji. Łącznie powstały aż 62 odcinki – imponujący wynik jak na produkcję, która formalnie miała tylko jeden sezon. Serial opowiadał o elitarnym oddziale kosmicznych strażników walczących z Imperatorem Zurgiem, a Buzz – z głosem Patricka Warburtona – zyskał znacznie więcej charakteru i ironii niż w kinowych filmach.
