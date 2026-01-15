Zaloguj się lub Zarejestruj

25 lat temu zniknął bez śladu animowany serial Disneya, który był spin-offem hitu Pixara

Jakub Piwoński
2026/01/15 08:20
0
0

Dziś nie da się go legalnie obejrzeć – nawet na Disney+.

Dokładnie 25 lat temu Disney zakończył emisję jednego ze swoich najbardziej nietypowych projektów animowanych – serialu Buzz Astral z Gwiezdnej Bazy. Produkcja będąca spin-offem Toy Story zapowiadała się na hit: kosmiczna przygoda science fiction, superbohaterski klimat i zupełnie nowe spojrzenie na jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Pixara. Dziś jednak serial praktycznie nie istnieje w oficjalnym obiegu.

Co się stało z tym serialem animowanym Disneya?

Buzz Astral z Gwiezdnej Bazy zadebiutował w 2000 roku jako film direct-to-video pełniący rolę pilota, a w 2001 roku trafił do telewizji. Łącznie powstały aż 62 odcinki – imponujący wynik jak na produkcję, która formalnie miała tylko jeden sezon. Serial opowiadał o elitarnym oddziale kosmicznych strażników walczących z Imperatorem Zurgiem, a Buzz – z głosem Patricka Warburtona – zyskał znacznie więcej charakteru i ironii niż w kinowych filmach.

Choć produkcja cieszyła się sporą popularnością i przez lata była regularnie powtarzana w telewizji, to jednak wraz z nadejściem ery streamingu… po prostu zniknęła. Serial nigdy nie trafił na Disney+, nie doczekał się remastera ani oficjalnego wydania cyfrowego. Dostępne w sieci fragmenty mają niską jakość i wątpliwy status prawny, a jedyną alternatywą pozostają stare kasety VHS lub płyty DVD z pilotem. Według źródeł i opinii fanów, Pixar (i szczególnie jego twórcy tacy jak John Lasseter) byli niezadowoleni z serialu, co miało wpływ na to, że nie był on potem promowany ani obecny w katalogu Disney+.

Dla wielu fanów to jeden z najbardziej niezrozumiałych „zaginionych” projektów Disneya. Warto jednak dodać, że sam pomysł na kosmiczny spin-off nie został przez Disneya całkowicie porzucony. W 2022 roku studio powróciło do tej koncepcji w postaci pełnometrażowej animacji Buzz Astral, która miała przedstawiać „prawdziwego” bohatera, na podstawie którego powstała zabawka znana z Toy Story. Przypomnijmy, że w tym roku zadebiutuje piąta odsłona słynnego cyklu.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/25-years-ago-this-lost-disney-sci-fi-superhero-series-ended-and-you-cant-stream-it-anywhere/

Tagi:

Popkultura
Disney
Toy Story
Buzz Astral
Buzz Astral z Gwiezdnej Bazy
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




