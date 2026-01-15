25 lat temu zniknął bez śladu animowany serial Disneya, który był spin-offem hitu Pixara

Choć produkcja cieszyła się sporą popularnością i przez lata była regularnie powtarzana w telewizji, to jednak wraz z nadejściem ery streamingu… po prostu zniknęła. Serial nigdy nie trafił na Disney+, nie doczekał się remastera ani oficjalnego wydania cyfrowego. Dostępne w sieci fragmenty mają niską jakość i wątpliwy status prawny, a jedyną alternatywą pozostają stare kasety VHS lub płyty DVD z pilotem. Według źródeł i opinii fanów, Pixar (i szczególnie jego twórcy tacy jak John Lasseter) byli niezadowoleni z serialu, co miało wpływ na to, że nie był on potem promowany ani obecny w katalogu Disney+.

Dla wielu fanów to jeden z najbardziej niezrozumiałych „zaginionych” projektów Disneya. Warto jednak dodać, że sam pomysł na kosmiczny spin-off nie został przez Disneya całkowicie porzucony. W 2022 roku studio powróciło do tej koncepcji w postaci pełnometrażowej animacji Buzz Astral, która miała przedstawiać „prawdziwego” bohatera, na podstawie którego powstała zabawka znana z Toy Story. Przypomnijmy, że w tym roku zadebiutuje piąta odsłona słynnego cyklu.