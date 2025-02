25 lat czekania. Ridge Racer 64 powraca na Nintendo Switch

Jedne z klasycznych wyścigów z Nintendo 64 powracają na przenośne Nintendo Switch z okazji 25-lecia od premiery. Niestety zagranie w Ridge Racer 64 może być dla niektórych problematyczne.

Ridge Racer 64 to wyścigi samochodowe, które zadebiutowały w lutym 2000 roku na konsoli Nintendo 64. Po 25 latach ta arcadowa ścigałka jest ponownie dostępna na Nintendo Switch, ale jest to pewien haczyk. Ridge Racer 64 wraca po 25 latach Gra niestety nie jest dostępna w sklepie, więc nie ma możliwości aby ją kupić i dodać do swojej biblioteki. Można w nią zagrać wyłącznie w ramach abonamentu Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Oczywiście dzięki subskrypcji gracze zyskują dostęp do szerokiej gamy tytułów z konsol Nintendo 64, Sega Genesis i Game Boy Advance oraz wybranych dodatków DLC do współczesnych gier, więc abonament oferuje sporo możliwości (jeśli się zdecydujecie, polecam zagrać w Golden Sun), ale gracze nie przepadający za takimi usługami, mogą czuć się rozczarowani.

Co do samej gry - Ridge Racer 64 oferuje tryb Quick Play dla tych, którzy chcą szybko przejechać trasę Revolution Novice. Bardziej doświadczeni kierowcy mogą spróbować swoich sił w Grand Prix na dziewięciu różnych torach. Gra zawiera także dodatkowe tryby, takie jak Car Attack, Time Attack, Battle Mode, Stage Mode i Team Mode. Co więcej, powraca tryb wieloosobowy, pozwalający na wspólną zabawę nawet czterem graczom jednocześnie. Produkcja wciąż zachowuje swój klasyczny, arcade'owy charakter, co możecie zobaczyć poniżej w oficjalnym zwiastunie zapowiadającym jej powrót.

Nintendo Switch Online regularnie poszerza swoją ofertę klasycznych gier. Niedawno biblioteka SNES wzbogaciła się o Fatal Fury 2, Sutte Hakkun i Super Ninja Boy, a pod koniec zeszłego roku dodano do niej starsze tytuły Segi, takie jak ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Vectorman i Mercs. Zwiastun gry: