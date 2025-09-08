Zaloguj się lub Zarejestruj

25 lat czekania – Half-Life otrzyma nieoficjalne zakończenie. Wszystko dzięki pracy fanów

Mikołaj Berlik
2025/09/08 12:00
0
0

Po latach oczekiwań powstaje mod, który dopowie historię.

Half-Life od lat uznawany jest za jedną z najważniejszych gier w historii FPS-ów, ale nie wszystkie wątki pobocznych odsłon znalazły swoje zakończenie. Dodatek Half-Life: Decay, stworzony przez Gearbox Software, kończył się cliffhangerem, który do dziś pozostawiał losy bohaterek bez wyjaśnienia. Teraz ma się to zmienić za sprawą ambitnej modyfikacji przygotowywanej przez fanów.

Half-Life: Recovery
Half-Life: Recovery

Half-Life: Recovery – finał po latach

Decay opowiadał historię naukowców Colette Green i Giny Cross, które próbowały powstrzymać skutki Incydentu w Black Mesa. Ich dalsze losy pozostawały niejasne – Randy Pitchford miał wprawdzie potwierdzić śmierć Giny, ale fani nie zaakceptowali tego rozwiązania. Na dodatek nigdy nie wyjaśniono, co stało się z Colette. Recovery ma wypełnić tę lukę fabularną, kontynuując wydarzenia bezpośrednio po finale Decay.

GramTV przedstawia:

Twórcy moda przygotowują kampanię składającą się z 12 map, która zostanie podzielona na cztery rozdziały. Projekt rozwijany jest od ponad trzech lat i już w 2022 roku uznano go za jedną z najbardziej wyczekiwanych modyfikacji na ModDB. Najnowszy zwiastun sugeruje, że prace zmierzają ku końcowi, a premiera odbędzie się „w niedalekiej przyszłości”.

Choć od premiery Decay i Opposing Force minęło odpowiednio 24 i 26 lat, społeczność Half-Life wciąż nie porzuciła chęci domknięcia wątków pozostawionych przez Gearbox. Recovery może stać się odpowiedzią na pytania graczy, którzy od dekad zastanawiają się nad losem bohaterek. To także dowód, że legendarny FPS od Valve wciąż żyje dzięki swojej społeczności.

Tagi:

News
PC
Steam
Valve
Half-Life
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112