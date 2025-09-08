25 lat czekania – Half-Life otrzyma nieoficjalne zakończenie. Wszystko dzięki pracy fanów

Half-Life od lat uznawany jest za jedną z najważniejszych gier w historii FPS-ów, ale nie wszystkie wątki pobocznych odsłon znalazły swoje zakończenie. Dodatek Half-Life: Decay, stworzony przez Gearbox Software, kończył się cliffhangerem, który do dziś pozostawiał losy bohaterek bez wyjaśnienia. Teraz ma się to zmienić za sprawą ambitnej modyfikacji przygotowywanej przez fanów.

Half-Life: Recovery – finał po latach

Decay opowiadał historię naukowców Colette Green i Giny Cross, które próbowały powstrzymać skutki Incydentu w Black Mesa. Ich dalsze losy pozostawały niejasne – Randy Pitchford miał wprawdzie potwierdzić śmierć Giny, ale fani nie zaakceptowali tego rozwiązania. Na dodatek nigdy nie wyjaśniono, co stało się z Colette. Recovery ma wypełnić tę lukę fabularną, kontynuując wydarzenia bezpośrednio po finale Decay.