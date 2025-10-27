24 lata temu zadebiutowało science fiction, które trafiło w zły okres. Dzisiaj jest klasykiem gatunku

Minęły dwadzieścia cztery lata od premiery filmu, który z ignorowanej kinowej produkcji przeobraził się w jednego z najpopularniejszych przedstawicieli gatunku science fiction. Mowa o Donnie Darko, który pojawił się na ekranach w październiku 2001 roku. Wtedy niewiele wskazywało na to, że film zyska status kultowego dzieła. Skromna kampania reklamowa, dziwna historia wymykająca się prostym opisom oraz zdecydowanie nieoczywisty klimat sprawiły, że publiczność początkowo podeszła nieufnie do tej produkcji. Wraz z pojawieniem się filmu na kasetach VHS, a później płytach DVD, Donnie Darko zyskiwał i widzowie odkryli w nim coś, czego nie dawał żaden inny film science fiction tamtych lat.

Donnie Darko – zignorowany film, który stał się klasykiem

Reżyser Richard Kelly opowiedział o zagubionym chłopaku, który pogrążony jest w lęku przed światem. Bohater grany przez Jake’a Gyllenhaala doświadcza niepokojących wizji tajemniczej postaci w króliczym kostiumie i stopniowo traci poczucie, co jest rzeczywistością a co wzrokowym omamem. Cała historia balansuje między dramatem dorastania a metafizyczną zagadką. Twórcy nigdy nie podali jasnych odpowiedzi, zmuszając widzów do snucia własnych teorii. Każdy musiał sam odpowiedzieć na pytania, czy chodzi o podróże w czasie, kryzys psychiczny, czy może rzeczywisty koniec wszystkie. Film nie daje jednej słusznej odpowiedzi, a dzięki wielu interpretacjom, do dzisiaj Donnie Darko przyciąga mnóstwo nowych widzów.