23-letnia gra strategiczna wciąż jest lepsza od wielu innych produkcji. Darmowy tytuł nadal otrzymuje nowe aktualizacje

Choć rynek gier strategicznych regularnie zasypywany jest nowymi tytułami, tylko nieliczne z nich potrafią zatrzymać graczy na dłużej niż kilka miesięcy. Wśród nich od lat po cichu funkcjonuje Battle for Wesnoth, produkcja, która mimo upływu niemal 23 lat wciąż otrzymuje aktualizacje i pozostaje żywym przykładem na to, że dobra strategia starzeje się znacznie wolniej niż większość współczesnych hitów. Battle for Wesnoth – darmowa gra sprzed 23 lat wciąż przyciąga graczy Gra zadebiutowała w czerwcu 2003 roku, w czasach, gdy o dobre strategie nie było trudno. Dziś świat Wesnoth funkcjonuje jako darmowy tytuł dostępny na PC, w tym na Steamie, gdzie nadal jest rozwijany przez społeczność. Najlepszym dowodem na to, że projekt nie został porzucony, są aktualizacje opublikowane pod koniec ubiegłego roku. To pokazuje, że fani wciąż dbają o grę, wprowadzając nowe elementy, czy eliminując błędy.

Rozgrywka oparta jest na turowych bitwach i elementach RPG. Gracz dowodzi jednostkami posiadającymi indywidualne cechy, takie jak mobilność, skuteczność ataków czy odporności na konkretne obrażenia. W miarę postępów jednostki mogą się rozwijać, odblokowując nowe ścieżki awansu, które przypominają klasy znane z gier fabularnych i znacząco wpływają na styl prowadzenia armii. Ogromną rolę odgrywają także mapy, zbudowane z heksagonalnych pól, z których każde ma swoje właściwości. Teren wpływa na celność, szybkość poruszania się oraz skuteczność obrony, a elementy takie jak wioski zapewniają leczenie, natomiast inne obszary potrafią zastawić pułapki. Do tego dochodzi cykl dnia i nocy, który wzmacnia jedne frakcje, a osłabia inne, zmuszając gracza do ciągłego planowania i przewidywania kolejnych tur.

Nie bez znaczenia są również ograniczone zasoby. Startowa ilość złota oraz limity tur w niektórych scenariuszach sprawiają, że każda decyzja ma realną wagę, a błędy potrafią szybko się zemścić. To właśnie ten balans między prostotą zasad a głębią mechanik sprawia, że Wesnoth do dziś potrafi wciągać na długie godziny. Całość uzupełniają rozbudowane kampanie fabularne dla jednego gracza oraz tryb wieloosobowy. Co istotne, gra oferuje narzędzia do tworzenia własnych scenariuszy, dzięki czemu społeczność przez lata zapełniła serwery setkami fanowskich kampanii, często z dialogami, rozbudowaną fabułą i autorskimi pomysłami na rozgrywkę. To niemal niewyczerpane źródło treści, które przypomina kreatywność znaną z papierowych gier fabularnych. Chociaż Battle for Wesnoth ma już 23 lata, to tytuł regularnie przyciąga graczy. Według SteamDB w ostatnich 24 godzinach produkcję miało odpalonych jednocześnie aż 260 graczy w szczytowym momencie. W chwili pisania tego tekstu w The Battle for Wesnoth bawi się jednocześnie ponad 140 osób.

