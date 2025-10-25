Zaloguj się lub Zarejestruj

23 lata temu zadebiutowało arcydzieło kina sztuk walki, które dzisiaj jest trochę zapomniane. Ten film przeszedł do historii

Radosław Krajewski
2025/10/25 19:00
0
0

W 2002 roku do chińskich kin trafił film, który na nowo zdefiniował znaczenie kina wuxia i otworzył drogę dla azjatyckich produkcji na światowych rynkach.

Dwadzieścia trzy lata temu chińska kinematografia przeżyła moment, który na trwałe zapisał się w historii światowego kina. Hero, widowiskowy dramat w reżyserii Zhanga Yimou, okazał się nie tylko artystycznym triumfem, ale również ogromnym sukcesem komercyjnym. Produkcja z Jetem Li w roli głównej błyskawicznie pobiła rekordy frekwencji w Chinach, a po dwóch latach od premiery dotarła do amerykańskich kin, gdzie niespodziewanie zdobyła pierwsze miejsce w box office. Był to pierwszy przypadek, gdy film w języku chińskim znalazł się na szczycie zestawienia w Stanach Zjednoczonych.

Hero
Hero

Hero to jeden z najlepszych filmów wuxia

Hero stało się dla wielu widzów pierwszym spotkaniem z kinem wuxia w nowoczesnej, wizualnie dopracowanej formie. Film łączył tradycyjną estetykę dalekowschodnich opowieści o wojownikach z precyzyjną choreografią walk i hipnotyzującą kolorystyką. Każda z części historii opowiedziana została w innej tonacji barwnej, co podkreślało emocje i odmienne perspektywy bohaterów. Ta struktura narracyjna przywodziła na myśl klasyczne dzieła Akiry Kurosawy i wprowadzała do kina akcji element filozoficznej refleksji.

GramTV przedstawia:

Jet Li, już wówczas rozpoznawalny dzięki występom w hollywoodzkich filmach akcji, dzięki Hero udowodnił, że potrafi łączyć fizyczną ekspresję z subtelną grą aktorską. Jego bohater, znany jedynie jako „Bez Imienia”, stał się symbolem poświęcenia i moralnej odwagi. Rola ta umocniła jego status gwiazdy światowego formatu i otworzyła drogę kolejnym azjatyckim aktorom do międzynarodowej kariery.

Dziś, po ponad dwóch dekadach, Hero pozostaje jednym z najważniejszych tytułów w historii azjatyckiego kina. To film, który udowodnił, że sztuki walki mogą być nie tylko widowiskiem, ale również dostarczać bardziej filozoficznych refleksji.

Źródło:https://comicbook.com/movies/feature/23-years-ago-one-of-the-biggest-martial-arts-movies-ever-hit-theaters-and-deserves-to-be-back-on-streaming/

Tagi:

Popkultura
film
Chiny
Jet Li
Hero
wuxia
sztuki walki
Zhang Yimou
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112