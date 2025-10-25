23 lata temu zadebiutowało arcydzieło kina sztuk walki, które dzisiaj jest trochę zapomniane. Ten film przeszedł do historii

W 2002 roku do chińskich kin trafił film, który na nowo zdefiniował znaczenie kina wuxia i otworzył drogę dla azjatyckich produkcji na światowych rynkach.

Dwadzieścia trzy lata temu chińska kinematografia przeżyła moment, który na trwałe zapisał się w historii światowego kina. Hero, widowiskowy dramat w reżyserii Zhanga Yimou, okazał się nie tylko artystycznym triumfem, ale również ogromnym sukcesem komercyjnym. Produkcja z Jetem Li w roli głównej błyskawicznie pobiła rekordy frekwencji w Chinach, a po dwóch latach od premiery dotarła do amerykańskich kin, gdzie niespodziewanie zdobyła pierwsze miejsce w box office. Był to pierwszy przypadek, gdy film w języku chińskim znalazł się na szczycie zestawienia w Stanach Zjednoczonych.

Hero to jeden z najlepszych filmów wuxia

Hero stało się dla wielu widzów pierwszym spotkaniem z kinem wuxia w nowoczesnej, wizualnie dopracowanej formie. Film łączył tradycyjną estetykę dalekowschodnich opowieści o wojownikach z precyzyjną choreografią walk i hipnotyzującą kolorystyką. Każda z części historii opowiedziana została w innej tonacji barwnej, co podkreślało emocje i odmienne perspektywy bohaterów. Ta struktura narracyjna przywodziła na myśl klasyczne dzieła Akiry Kurosawy i wprowadzała do kina akcji element filozoficznej refleksji.