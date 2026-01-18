21 lat temu zakończono zapominaną już dzisiaj serię science fiction. Nie ma nadziei na reboot

Nieliczni fani wciąż czekają na jakiekolwiek wieści o powrocie tej produkcji.

Ponad dwie dekady temu z ramówki Cartoon Network zniknęła jedna z najbardziej charakterystycznych i dziś zapomnianych produkcji science fiction. Megas XLR było serialem, który kompletnie nie pasował do ówczesnych schematów stacji, a jednocześnie idealnie trafiał w gusta widzów wychowanych na anime, komiksach i popkulturze przełomu wieków. Megas XLR – zapomniana perełka science fiction od Cartoon Network Serial powstał z inicjatywy Jody’ego Schaeffera i George’a Krstica jako jeden z pilotów zaprezentowanych w ramach letniego wydarzenia Cartoon Network, podczas którego widzowie głosowali na projekty zasługujące na pełnoprawną serię. Pomysł chwycił, choć nie na tyle mocno, by stać się hitem na miarę największych klasyków stacji. Ostatecznie Megas XLR doczekał się dwóch sezonów emitowanych w latach 2004-2005, po czym został po cichu zakończony.

Fabuła opowiadała o Coop’ie i Jamie’m, dwóch luzakach z New Jersey, którzy przypadkiem wchodzą w posiadanie gigantycznego mecha pochodzącego z przyszłości. Po uruchomieniu maszyny bohaterowie zostają wciągnięci w międzygalaktyczny konflikt, a do drużyny dołącza Kiva, pilotka z przyszłości próbująca odzyskać zagubionego robota. Całość była świadomą parodią japońskich serii mecha, ale podaną z ogromną dawką energii, ironii i humoru, który często trafiał bardziej do starszego widza niż do dzieci.

Megas XLR wyróżniało się tym, że nie traktowało odbiorcy protekcjonalnie. Serial pełen był aluzji, żartów popkulturowych i dynamicznej akcji, dzięki czemu wśród niektórych widzów zyskał status produkcji kultowej. Problem w tym, że kult nie przełożył się na wyniki oglądalności. Nawet emisja w bloku Toonami nie uratowała tytułu przed skasowaniem, a po zakończeniu emisji sytuacja stała się jeszcze trudniejsza. Serial został objęty rozliczeniem podatkowym, co skutecznie zablokowało jego dystrybucję na rynku amerykańskim. Przez lata nie doczekał się pełnoprawnego wydania na DVD ani wersji HD dostępnej legalnie na streamingu. Choć zainteresowanie marką utrzymywało się za granicą, a przez moment rozważano jej wskrzeszenie, plany te upadły wraz z fuzją, która doprowadziła do powstania Warner Bros. Discovery. W czasach, gdy wiele klasycznych animacji Cartoon Network wraca w formie rebootów lub kontynuacji, Megas XLR pozostaje zapomnianą perełką w katalogu stacji. Serial, który wyprzedzał swoje czasy i idealnie nadawałby się do ponownego odkrycia przez dorosłą dziś widownię, został praktycznie wymazany z historii.

