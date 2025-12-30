21 lat temu zadebiutowało Gran Turismo 4. To jedna z najlepszych odsłon serii, która wyznaczyła standardy na PlayStation 2

Dokładnie 21 lat temu w Japonii zadebiutowało Gran Turismo 4, jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych odsłon kultowej serii wyścigowej od Polyphony Digital. Gra trafiła na konsolę PlayStation 2 pod koniec 2004 roku, a kilka miesięcy później, czyli już w 2005 roku, zadebiutowała również na zachodzie. Dla wielu graczy był to moment, w którym granica między grą, a prawdziwą symulacją motoryzacji zaczęła się wyraźnie zacierać, zwłaszcza że formuła dopracowywana od czasu pierwszego Gran Turismo, była w 2004 roku na niespotykanym dotąd poziomie. Gran Turismo 4 ma już 21 lat Gran Turismo 4 było rozwinięciem idei zapoczątkowanej przez poprzednie części, ale skala projektu robiła ogromne wrażenie nawet na konkurencji. Gra oferowała ponad 700 licencjonowanych samochodów od kilkudziesięciu producentów oraz przeszło 50 tras, w tym legendarne Nurburgring Nordschleife, które po raz pierwszy pojawiło się w serii. Tak bogatej zawartości nie oferowała wówczas żadna inna gra wyścigowa.

Rozgrywka ponownie opierała się na trybie kariery w którym gracz zdobywał licencje, brał udział w setkach wyścigów i rozwijał swoją kolekcję samochodów. Model jazdy został jeszcze bardziej dopracowany. Różnice między napędami, masą pojazdów czy charakterystyką zawieszenia były wyraźnie odczuwalne, co sprawiało, że Gran Turismo 4 uchodziło za jedną z najbardziej realistycznych symulacji swoich czasów.

Po premierze gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Krytycy chwalili ją za ogromną zawartość, dopracowany model fizyki, dbałość o detale oraz wysoką jakość oprawy audiowizualnej, jak na możliwości PlayStation 2. Tytuł osiągnął niesamowity sukces komercyjny. Gran Turismo 4 sprzedało się w liczbie ponad 11 milionów egzemplarzy na całym świecie, stając się jedną z najlepiej sprzedających się gier na PS2. Do największych zalet gry należały olbrzymia liczba samochodów i tras, legendarny Nurburgring, realistyczny model jazdy, rozbudowany tryb kariery oraz tryb fotograficzny, który pozwalał robić niezwykle efektowne zdjęcia aut. Wysoki poziom immersji sprawiał, że Gran Turismo 4 było nie tylko grą, ale również hołdem dla całej motoryzacji. Z resztą, do dziś seria uchodzi za wspaniałe wirtualne muzeum, przedstawiające motoryzację jako styl życia. Po 21 latach Gran Turismo 4 uznawane jest za jedną z najlepszych gier wyścigowych w historii i szczytowe osiągnięcie serii na konsoli PlayStation 2. To tytuł, który na długo zdefiniował, czym powinna być ambitna symulacja wyścigowa.