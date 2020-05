Netflix ujawnia datę premiery czwartego sezonu Rick i Morty – to już niedługo!

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z informacją, która pojawiła się na oficjalnej stronie brytyjskiego oddziału Netfliksa na Facebooku, czwarty sezon serialu Rick i Morty zadebiutuje na wspomnianej platformie streamingowej już 16 czerwca bieżącego roku. Czwarty sezon nie będzie jednak ostatnim – do tej pory, doczekaliśmy się łącznie 37 odcinków, a ma ich być znacznie więcej. W 2018 roku dowiedzieliśmy się, że twórcy planują jeszcze przynajmniej siedemdziesiąt epizodów.

https://www.youtube.com/watch?v=hl1U0bxTHbY

Ba, z racji tego, że główni bohaterowie praktycznie się nie starzeją, możemy spodziewać się, że fani Ricka i Morty'ego będą mieli co oglądać jeszcze przez długi czas. Powyżej znajdziecie również oficjalny zwiastun czwartego sezonu, który został opublikowany w październiku ubiegłego roku na kanale serwisu IGN. Dajcie znać w komentarzach, czy oglądacie serial, a może dopiero planujecie zacząć – no i koniecznie, co o nim sądzicie!