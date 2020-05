Firma Ubisoft złożyła pozew przeciwko Google oraz Apple z powodu... mobilnej gry Area F2 będącej kopią Rainbow Six: Siege

News

Maria Wawrzyniak ,

Zdaniem wydawcy w sklepach Google Play oraz App Store pojawiła się chińska gra, która jest po prostu kopią produkcji Ubisoftu, Rainbow Six: Siege.

Jak donosi między innymi portal Engadget (powołując się na serwis Bloomberg), przedstawiciele firmy Ubisoft złożyli pozew przeciwko firmom Apple oraz Google. Pozew dotyczy sprawy naruszenia praw autorskich francuskiego wydawcy, który twierdzi, że w sklepach App Store oraz Google Play znajduje się kopia jego własnej produkcji, Rainbow Six: Siege. Chodzi o mobilną grę free-to-play o tytule Area F2 stworzoną przez studio Ejoy będące częścią chińskiej korporacji Alibaba. Produkcja opiera się na bardzo podobnych założeniach, co tytuł stworzony przez Ubisoft, który z kolei twierdzi, że są one zbyt podobne.

Dlaczego więc Ubisoft pozwało Google oraz Apple? Jak przypuszcza z kolei serwis Kotaku, głównym problemem jest właśnie siedziba firmy Alibaba – wygranie sprawy w chińskim sądzie najprawdopodobniej okazałoby się znacznie większym wyzwaniem, aniżeli domaganie się usunięcia gry ze wspomnianych sklepów. Ponadto francuski wydawca przyznał, że oficjalna prośba o usunięcie Area F2 z Google Play oraz App Store została złożona do przedstawicieli obu platform, jednak żadna ze stron nie zareagowała, co poskutkowało pozwem. Na ten moment żadna z firm, prócz samego Ubisoftu, nie odniosła się do sprawy w jakikolwiek sposób.