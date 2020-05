News

Teraz gdy wszyscy zainteresowani mają już dostęp do darmowego GTA 5, możemy poświęcić chwilę na prezentację najnowszej modyfikacji do hitu Rockstara. Doskonale znany społeczności modder Razed przygotował kolejną poprawioną wersję moda NaturalVision – Evolved – który do szeregu wcześniejszych poprawek dorzuca ograniczony do wyświetlanej sceny ray tracing globalnego oświetlenia. Obok tego możemy liczyć na poprawki efektów pogodowych, palety barw oraz uwypuklenie szczegółów wyższej jakości tekstur.

NaturalVision Evolved – zwiastun, screeny, gameplay moda do GTA 5

Co ważne, mod jest na razie we wczesnej wersji i aktualny build jest zarezerwowany wyłącznie dla osób, które wsparły moddera na Patronite. To jednak rozwiązanie tymczasowe i wkrótce mod zostanie oddany na ręce szerszej publiki. W międzyczasie rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię screenów, przygotowany przez Razeda zwiastun oraz zapis rozgrywki z moda od Digital Dreams.

Jeśli wciąż macie problem z odebraniem darmowej gry na Epic Games Store, to tutaj znajdziecie kilka możliwych rozwiązań.

