The Elder Scrolls: Blades wychodzi z fazy wczesnego dostępu i debiutuje na Nintendo Switch

Maria Wawrszyniak ,

Kilka dni temu mobilna gra The Elder Scrolls: Blades będąca kolejną odsłoną legendarnej serii studia Bethesda Softworks, doczekała się aktualizacji z numerem 1.7, która dodała do produkcji sporo nowości (misje czy wyzwania) oraz pozbawiła jej licznych błędów – zainteresowanych i chcących poznać szczegóły oraz pełną listę zmian, jakie wprowadzono do Blades wraz ze wspomnianą aktualizacją, zapraszamy pod ten adres. To jednak nie wszystko, bowiem dzięki tej aktualizacji The Elder Scroll: Blades oficjalnie opuściło fazę wczesnego dostępu, a wszyscy gracze, którzy aktywnie brali w niej udział otrzymały prezent w postaci 150 gemów i emblemat.

Na koniec warto również zaznaczyć, że produkcja doczekała się premiery na konsoli Nintendo Switch – zwiastun, który został opublikowany z tej okazji możecie zobaczyć poniżej. Na obu platformach – zarówno urządzeniach mobilnych, jak i Switchu – The Elder Scrolls: Blades funkcjonuje w systemie free-to-play z mikropłatnościami.