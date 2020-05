News

Kolejna porcja interesujących, aczkolwiek wciąż niepotwierdzonych informacji od użytkownika znanego jako Iron Man, który słynie z rozmaitych przecieków związanych z konsolami PlayStation 5. W najnowszym wpisie wskazał on dokładny termin rozpoczęcia sprzedaży samodzielnego zestawu z kontrolerem DualSense dla konsoli PlayStation 5 w Ameryce i Europie, a także ujawnił sugerowaną cenę.

Data premiery i cena kontrolera DualSense do PlayStation 5

Wedle jego doniesień gracze zainteresowani zakupem sprzętu powinni oznaczyć w kalendarzach 20 listopada bieżącego roku i przygotować się na wydatek rzędu niespełna 60 euro (ok. 275 PLN). Oczywiście wszystkie przywołane tu informacje należy traktować z dużym dystansem, ale nie wydaje się możliwe, by Sony wypuściło na rynek kontroler z inną kwotą na metce.

Jednocześnie 20 listopada 2020 to piątek, czyli dzień idealny na odpalenie sprzedaży konsol, by pozwolić graczom na szturmowanie sklepów podczas weekendu. Wystarczy wspomnieć, że konsola PlayStation 4 również zadebiutowała w piątek, 15 listopada 2013 roku, więc z dużym dystansem, ale powinniśmy brać ten termin pod uwagę. Jeśli Sony postanowi skomentować przywołane tu doniesienia, to z pewnością się o tym dowiecie.

Tymczasem SIE wciąż obstaje przy debiucie PlayStation 5 w „okresie świątecznym 2020”.

