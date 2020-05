News

LM ,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od wczoraj na Epic Games Store możecie zgarnąć darmowe Grand Theft Auto 5, jeśli tylko ustrzelicie moment, w którym sklep będzie w stanie spełnić Wasze polecenia. Ogromne zainteresowanie ubiło serwery Epic Games na długie godziny, ale zapewne w nadchodzących dniach bez przeszkód załapiecie się na darmowe egzemplarze hitu.

Okazuje się jednak, że to dopiero rozgrzewka i Epic Games ma jeszcze kilka asów w rękawie na nadchodzące tygodnie.

Zgodnie z zamieszczoną w sieci grafiką, w następnych tygodniach czekają na nas kolejne hity – od 21 maja Civilization 6, od 28 maja Borderlands: The Handsome Collection a 4 czerwca rozpocznie się tydzień z darmowym ARK Survival Evolved. Oczywiście są to nieoficjalne doniesienia i sporo może się tu zmienić, ale… warto zachować czujność, jeśli od dłuższego czasu przymierzaliście się do wymienionych gier.

GTA 5 możecie odbierać do 21 maja, więc z pewnością wszyscy zdążą złapać swoje kopie. Tymczasem gra Rockstara to nie jedyny prezent dla fanów grania. Po pozostałe udajcie się pod ten adres – Czy kwiecień, czy maj – zostań w domu i graj! Aktualne oferty darmowych gier i weekendów z grami na PC, PS4 i XONE.