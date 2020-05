Darmowe wycieczki do starożytnej Grecji i Egiptu? Ubisoft udostępniło tryby edukacyjne z Assassin's Creed Odyssey i Origins

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele firmy Ubisoft postanowili udostępnić całkowicie za darmo niezwykle bogate w treści tryby Discovery Tour z gier Assassin’s Creed Origins oraz Assassin’s Creed Odyssey. Produkcje można odebrać z oficjalnego sklepu wydawcy, jednak należy pamiętać, że jest to oferta ograniczona czasowo – macie czas do 21 maja do godziny 20:00 polskiego czasu.

Tryby zostały udostępnione jako osobne produkcje pozwalające zwiedzić starożytny Egipt (Assassin’s Creed Origins) oraz starożytną Grecję (Assassin’s Creed Odyssey). Niezależnie od tego, czy nieszczególnie przepadacie za wspomnianymi tytułami, Discovery Tour może okazać się dla Was niezwykle przyjemnym doświadczeniem – zwłaszcza, jeśli lubicie i interesujecie się historią.