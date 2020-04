News

Wygląda na to, że jak tak dalej pójdzie, to użytkownicy popularnych sieciowych forów, będą wyznaczać termin rzekomej zapowiedzi GTA 6 równie często, co słyszymy o kolejnych końcach świata. Zaledwie kilka miesięcy po premierze konsolowego Red Dead Redemption 2 zauważyliśmy wysyp fałszywych proroków, ale zalew wyssanych z palca zakulisowych informacji trwa do dziś. Głos w sprawie postanowił zabrać Ned Luke, aktor, który w Grand Theft Auto V sportretował postać Michaela De Santa.

Luke w specjalnym nagraniu opublikowanym w serwisie Instagram postawił sprawę jasno: nikt, absolutnie nikt spoza studia Rockstar Games nie ma bladego pojęcia, nad czym obecnie pracują zespoły. Wszelkie rewelacje jakoby akcja GTA 6 miała przenieść nas do Vice City, to zwyczajne generowanie atencji i zapewne nie mają nic wspólnego z tym, co szykuje dla nas Rockstar. Przy okazji odwołał się bezpośrednio do kilku rzekomych „insiderów” i przypomniał, że wszystkiego, co niezbędne dowiemy się bezpośrednio z komunikatów Rockstara.

Oczywiście nie ulega wątpliwości, że wszyscy chcielibyśmy wiedzieć już nieco więcej o planach Rockstar Games na nową generację. O ile wszystkie pojawiające się w sieci plotki są ciekawym materiałem do dyskusji nad naszą wizją nowego GTA, to Rockstar rzadko pozwala, by cokolwiek ujrzało światło dzienne przed oficjalnymi zapowiedziami. Warto przypomnieć tu też niedawną wypowiedź Jasona Schreiera, który przekonuje, że Rockstar nie będzie śpieszyć się z ujawnieniem GTA 6.

