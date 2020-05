State of Play: prezentacja Ghost of Tsushima, gra zapiera dech w piersiach na nowym gameplayu!

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Sucker Punch Productions zaprezentowali swoje najnowsze dzieło – Ghost of Tsushima – podczas dzisiejszego State of Play.

Mamy to – pełnoprawna prezentacja gry Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch Productions. Wbrew temu, czego obawiała się całkiem spora część graczy po ostatnim wybryku Ubisoftu z gameplayem z Assassin’s Creed Valhalla, który tak naprawdę nie miał nic wspólnego z… samym gameplayem, twórcy Tsushima rzeczywiście pokazali dokładnie to, na co czekaliśmy. Zaczęło się od eksploracji tytułowej wyspy Cuszima (Tsushima), podczas której jeden z deweloperów tłumaczył działanie systemu nawigacyjnego zaimplementowanego w grze. Będziemy mogli korzystać z szybkiej podróży, pogłaskać dzikiego lisa, zamienić się na moment w asasyna i umiejętnie skakać po gałęziach, podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy… Krótko mówiąc, całość wygląda niesamowicie. Zobaczcie sami.

https://youtu.be/Ur0pQblaZcE

Następnie – walka. Przede wszystkim niezwykle satysfakcjonująca, pozwalająca na wykonywanie typowo samurajskich ruchów, parowanie ciosów w ostatniej sekundzie, aby złamać gardę naszego przeciwnika i wyeliminować go jednym ciosem. Możemy jednak wcielić się w tytułowego Ducha, który wszystko załatwia zgoła inaczej – po cichu, używając absolutnie każdej dostępnej sztuczki czy podstępu. Gra pozwoli nam między innymi na podwójną eliminację po cichu, będziemy rzucać bomby dymne i załatwiać sprawy tak, że nasi przeciwnicy zaczną się nas bać, co wpłynie również na walkę. Kolejną kwestią, którą zaprezentowali twórcy, jest zarządzanie wyglądem oraz statystykami naszego głównego bohatera. Nie tylko będziemy mogli zmieniać sam ubiór (kwiaty, które znajdziemy po drodze w czasie podróży, pozwolą nam na zmianę koloru naszych szat), ale również styl walki za pomocą tak zwanych Charms, czyli talizmanów.

Otrzymamy również Photo Mode, który pozwoli na robienie naprawdę pięknych, niesamowitych zdjęć dzięki najróżniejszym opcjom czy efektom. A jakby tego było mało, twórcy umożliwią nam również zmianę całej koncepcji graficznej gry, której celem jest sprawienie, że poczujemy się tak, jakbyśmy grali we własnym samurajskim filmie – wszystko będzie w klimatycznej, czarno-białej oprawie. Na koniec warto również zaznaczyć, że w Ghost of Tsushima będziemy mogli grać z japońskim dubbingiem, który zapewne wzmocni immersję. Zapowiada się naprawdę świetnie. Przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Tsushima zadebiutuje 26 czerwca bieżącego roku wyłącznie na konsoli PlayStation 4. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym State of Play!