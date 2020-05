Poznajcie Wasteworld – mobilną grę zachęcającą dzieci do nauki recyklingu

News

Maria Wawrzyniak ,

Wasteworld to mobilna gra z elementami rozszerzonej rzeczywistości (AR), której celem jest nauczenie dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat segregacji odpadów w zabawny i wciągający sposób. Grający wcielają się w postacie, za pomocą których zbierają porozrzucane po placu gry odpady. W ten sposób zdobywają punkty pozwalające im rozwijać swoją postać. Rozgrywka dzieje się w prawdziwym świecie za pomocą technologii AR. Dzieci widzą wirtualne śmieci w swoim otoczeniu, jak chociażby na kanapie, lub na dywanie, co z kolei sprawia, że zabawa jest bardziej wciągająca niż tradycyjne gry drukowane lub komputerowe.

Największą siłą tej gry jest edukacja. Grając i dobrze się bawiąc, dzieci znacznie szybciej i efektywniej uczą się, jak sortować śmieci w odpowiednich pojemnikach. Do tego dochodzi również grywalizacja – grający zarabiają monety za każdym razem, gdy umieszczają odpowiedni odpad we właściwym pojemniku. To zachęca ich do kontynuowania zabawy i zapoznania się z zasadami recyklingu.

Edukacja młodzieży na temat recyklingu zawsze była dla nas ważna, dlatego jesteśmy otwarci na informacje o tym, jak możemy ulepszyć grę, zapewniając więcej zabawy i informacji młodszym pokoleniom. W przyszłości chcemy rozszerzyć grę o nowe funkcje i zaimplementować standardy segregacji odpadów dla różnych krajów. ( Halil Kabaca, kierownik projektu, Wasteworld)

Na koniec warto wspomnieć, kim są twórcy Wasteworld. Apptension to kreatywny software house współpracujący z różnymi startupami, inwestorami oraz agencjami. Wspiera partnerów przez cały proces tworzenia produktu – od koncepcji kreatywnej, przez development, aż po utrzymanie. Portfolio klientów obejmuje takie firmy jak: Netflix, Universal, Uber, UNICEF i wielu innych. W ciągu ostatnich 8 lat Apptension rozwinęło się w silny zespół składający się z 60 profesjonalistów, który zrealizował ponad 50 projektów dla klientów na całym świecie.