Ukryte ostrze w Assassin's Creed Valhalla odzyska swoją dawną świetność

News

Maria Wawrzyniak ,

Kolejne szczegóły dotyczące Assassin’s Creed Valhalla pojawiły się na horyzoncie. Tym razem przekazujemy wieści opublikowane na łamach serwisu Kotaku, którego dziennikarze dowiedzieli się od samego Ashrafa Ismaila, dyrektora kreatywnego wspomnianej produkcji, co nieco na temat rozgrywki. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, pytanie do wszystkich grających w ostatnie dwie części cyklu – pamiętacie, jak bardzo frustrujące bywały momenty, kiedy atakowaliście z ukrycia przy użyciu ukrytego ostrza silniejszych przeciwników, a ich pasek życia wcale nie znikał? Nie, oni jeszcze z tymi ostatkami sił najczęściej zdołali poinformować o Waszej obecności całe otoczenie, w tym strażników, którzy rzucali się wówczas w kierunku alarmu. Okazuje się więc, że Assassin’s Creed Valhalla będzie inaczej. A przynajmniej tak, jakby było w większości odsłon serii – użycie ukrytego ostrza zawsze będzie skutkować śmiercią przeciwnika.

Zdradzono, że główny bohater Assassin’s Creed Valhalla otrzyma ukryte ostrze już na początku kampanii fabularnej, po czym nauczy się techniki, która pozwoli – wykorzystana oczywiście w odpowiednim momencie – doprowadzić do momentalnej śmierci niemalże każdego. Czy to oznacza, że wciąż pojawią się przeciwnicy, którym będziemy jedynie w stanie odebrać znaczną część paska życia? Nie wiadomo. Nie wiadomo również, jak dokładnie to wszystko zostanie zaimplementowane w grze. Ale to nie wszystko! Weterani serii Assassin’s Creed mogą odetchnąć z ulgą – najnowsza odsłona cyklu ponownie pozwoli nam wtapiać się w tłum i udawać jednego ze zwyczajnych przechodniów, aby unikać wykrycia przez pobliskich wrogów. Ba, otrzymamy nawet możliwość zakładania kaptura w momencie, kiedy chcemy ułatwić naszemu bohaterowi ukrywanie się przed wrogami podczas eksploracji.

A na koniec jeszcze dwie ciekawostki. W Assassin’s Creed Valhalla po raz pierwszy w całej historii serii otrzymamy możliwość odblokowania umiejętności, która pozwoli nam udawać martwego. Do tego twórcy zdradzili również, jakie imię będzie nosił kruk, czyli towarzysz naszego głównego bohatera – Sýnin. Przypomnijmy jeszcze, że najnowsza część cyklu Assassin’s Creed pojawi się na komputerach osobistych, konsolach obecnej generacji (PlayStation 4, Xbox One), konsolach nowej generacji (PlayStation 5, Xbox Series X) oraz na platformie Google Stadia. W przypadku pecetów gra będzie dostępna w sklepie Epic Games Store oraz w Ubisoft Store. Ponadto deweloperzy udostępnią ją w ramach usługi Uplay+. Premiera jest zaplanowana na bieżący rok.