Do sieci wyciekła data tegorocznej edycji Steam Summer Sale 2020

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli planujecie wydać sporo pieniędzy na nowe gry, to radzimy jeszcze trochę z tym poczekać – według najnowszych doniesień do Steam Summer Sale 2020 już niedaleko.

Pavel Djundik, użytkownik Twittera oraz deweloper, który odpowiada za serwisy SteamDB, SteamStatus oraz The Lounge Chat, poinformował (podajemy za serwisem PCGamesN) na swoim profilu o terminie rozpoczęcia tegorocznej edycji Steam Summer Sale, czyli wielkiej letniej wyprzedaży na platformie firmy Valve. Według niego promocja rozpocznie się 25 czerwca o godzinie 19:00 polskiego czasu (tak zwany daily reset time) i trwać będzie do 9 lipca. Co ciekawe, jeśli rzeczywiście tak będzie, wówczas tegoroczne Steam Summer Sale pójdzie w ślad swojego ubiegłorocznego poprzednika, bowiem odbędzie się dokładnie w tym samym terminie. Czy możemy tej informacji ufać? Prawdopodobnie tak – mamy początek maja i to zwykle właśnie teraz w sieci zaczynają pojawiać się przecieki dotyczące terminu Steam Summer Sale.