Po co jeździć konno w Red Dead Redemption 2, jak można na gigantycznej pumie czy wilku dzięki modyfikacji?

News

Maria Wawrzyniak ,

Użytkownik o pseudonimie JulioNIB postanowił urozmaicić życie grających w Red Dead Redemption 2 i stworzyć modyfikację, która pozwoli nam porzucić zwyczajną jazdę konno, aby przerzucić się na inne, nieco bardziej egzotyczne wierzchowce. Jak podaje między innymi serwis Kotaku (który z kolei powołuje się na redakcję PC Gamer), modyfikacja o nazwie Pig Rider początkowo obejmowała jedynie tytułową świnię, którą Arthur Morgan mógł swobodnie ujeżdżać. Oczywiście, że twórca projektu na tym nie poprzestał – doszła jeszcze ogromna puma, niedźwiedź oraz wilk. Ba, dzisiaj JulioNIB wydał nawet aktualizację, która umożliwi graczom Red Dead Redemption 2 latanie na orłach oraz nietoperzach. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle. Jedyną przeszkodą dla niektórych może być fakt, że na ten moment modyfikacja Pig Rider jest nieukończona, a dostęp do niej możemy uzyskać jedynie po wsparciu twórcy na Patreonie kwotą minimum 20 dolarów miesięcznie. Możemy jednak spodziewać się, że kiedy już projekt zostanie zakończony, modder udostępni go dla wszystkich. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Red Dead Redemption 2 zadebiutowało 26 października 2018 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W wersji na PC gra pojawiła się w sprzedaży 5 listopada 2019 roku na platformach Rockstar Games Launcher oraz Epic Games Store. W grudniu tego samego roku pojawiła się na Steamie.