News

LM ,

Okazuje się, że mieszkańcy Chin od wczoraj nie mają dostępu do cyfrowego sklepu z grami na konsole PlayStation 4. PlayStation Store zostało wyłączone w Państwie Środka i chociaż oficjalnym powodem zawieszenia usług są poprawki bezpieczeństwa, to na tę chwilę nie wskazano, kiedy chińscy gracze znowu będą mogli kupować gry na konsole Sony. O sprawie poinformował za pośrednictwem Twittera popularny analityk, Daniel Ahmad, gdyż ta wydaje się mieć drugie dno.

Wedle wpisów Ahmada, na Weibo, czyli chińskim odpowiedniku Twittera, pojawiła się śmiała deklaracja jednego z zagorzałych fanów marki Xbox, który oświadczył, że jest odpowiedzialny za blokadę PlayStation Store. Użytkownik poinformował, że doniósł władzom na PS Store z uwagi na poważną lukę w zabezpieczeniach, która… umożliwiała graczom przeglądanie oferty zagranicznych oddziałów cyfrowego sklepu Sony.

Jeśli to prawda, to PS Store może nie być aktywne przez dłuższy czas, aż do wyśledzenia wspomnianej luki i pozostałych furtek, gdyż – jak wiemy – gracze z Chin mogą mieć wgląd jedynie w wyselekcjonowaną, przygotowaną zgodnie z partyjnymi wytycznymi ofertę gier. Sytuacja dalece niepokojąca, ale jeśli prawdziwa, to przynajmniej rodzima publika może spać spokojnie – Waszym profilom PSN i podpiętym do kont środkom płatniczym raczej nic nie zagraża.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1259309150997303296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1259309150997303296%7Ctwgr%5E393535353b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vg247.com%2F2020%2F05%2F10%2Fplaystation-store-suspended-mainland-china%2F