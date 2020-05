Problemy Dying Light 2, zapowiedź Assassin’s Creed Valhalla i nie tylko - GramTV News

Wideo

gram.pl ,

Na dokładkę gameplay z anulowanego Prince of Persia: Redemption, który odnaleziono na YouTube po OŚMIU latach.

https://www.youtube.com/watch?v=RmCmqRo8LQM&feature=youtu.be

Jeśli czekacie na Dying Light 2, to nie mamy dobrych wiadomości. Wiele wskazuje na to, że Techland boryka się z problemami w trakcie produkcji swojego nowego dzieła. Więcej informacji na ten temat znajdziecie oczywiście w nowym odcinku GramTV News, gdzie mówimy także o niedawno ogłoszonym Assassin’s Creed Valhalla, nigdy niewydanym Prince of Persia: Redemption, a także o plotkach związanych z rzekomo planowanym remasterem trylogii Mass Effect.

