Data prezentacji PlayStation 5 – spekulacjom nie ma końca, ale tym razem odezwały się wiarygodne źródła

Maria Wawrzyniak

Wszystko wskazuje na to, że oficjalna prezentacja konsoli PlayStation 5 jest już bliżej, niż dalej. Według najnowszych informacji od użytkownika PSErebus (podajemy między innymi za serwisem Game Rant) pokaz odbędzie się 2 czerwca bieżącego roku, a więc dzieliłby nas od niego już niecały miesiąc.

To z kolei zdaje się potwierdzać wieści przekazane przez Jasona Schreiera w jednym z odcinków podcastu Press Start, który twierdzi, że pokaz PlayStation 5 został zaplanowany na początek lub okolice połowy czerwca. A gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że to już kolejny raz, kiedy mowa o tym samym miesiącu, data staje się naprawdę realna. Wcześniej podobne spekulacje słyszeliśmy od Jeffreya Grubba z serwisu GamesBeat, który za datę podał z kolei 4 czerwca. Sam prezes Sony Interactive Entertainment podkreślał jeszcze w kwietniu, że PS5 trafi na rynek w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, przez co nowych informacji na temat konsoli mamy spodziewać się w kolejnych miesiącach – może więc chodzi właśnie o czerwiec?

Na koniec, gdyby było Wam mało nowinek dotyczących PlayStation 5, również użytkownik PSErebus twierdzi, że konsola nowej generacji Sony będzie posiadać tak zwany boost mode, dzięki któremu polepszy oprawę wizualną oraz zwiększy liczbę klatek na sekundę w przypadku wybranych tytułów przeznaczonych na PlayStation 4. Na tym jednak dzisiaj spekulacje się kończą – pozostaje czekać na oficjalne komunikaty od samego Sony.