Zwiastun fanowskiego filmu Cyberpunk 2077: Phoenix Program – twórcy gry chwalą projekt

Jeśli mało Wam ostatnimi czasy Cyberpunka 2077, to mamy dla Was coś, co wprowadzi powiew świeżości do ostatnich materiałów dotyczących grą (lub czerpiących z niej inspiracje). Na oficjalnym koncie produkcji studia CD Projekt RED na Twitterze pojawił się zwiastun fanowskiego filmu pod tytułem Cyberpunk 2077: Phoenix Program, za którego stworzenie odpowiada reżyser filmów akcji, Vi-Dan Tran. Materiał trwa nieco ponad minutę, a sami twórcy gry chwalą projekt za staranne wykonanie i przyznają, że nie mogą doczekać się kolejnych zajawek. Trzeba przyznać, że jakość zwiastuna jest naprawdę wysoka – to na pewno nie jest projekt amatorski. Zresztą, zobaczcie sami.

Przypomnijmy jeszcze, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września bieżącego roku na PC, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Już niedługo natomiast, a dokładniej 11 czerwca, odbędzie się Night City Wire, czyli wydarzenie, podczas którego najprawdopodobniej zobaczymy kolejne materiały z gry.